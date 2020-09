Activision hat ein brandneues Crash Bandicoot vorgestellt, einen offiziellen Nachfolger zum 3. Teil. Crash Bandicoot 4: It’s About Time erscheint am 2. Oktober 2020 für die Konsolen PS4 und Xbox One.

Ihr könnt den Titel ab sofort vorbestellen, sodass das Spiel rechtzeitig zum Release zu euch nach Hause geliefert wird. Bei den nachfolgenden Onlineshops ist eine Vorbestellung möglich:

Worum geht es in Crash Bandicoot 4?

Mit Crash 4 erwartet uns ein brandneues Abenteuer, das den Beuteldachs einmal mehr in den Mittelpunkt des Geschehens stellt. Doch nicht nur das. Mit dabei ist außerdem die liebreizende Dame Coco Bandicoot, die ihr ebenfalls spielen könnt.

Inhaltlich bekommen es die Spieler erneut mit den Schergen von Dr. Neo Cortex zu tun, der einen Weg findet, seiner Verbannung zu entgehen. Dieser sitzt immer noch in der Vergangenheit fest, in die ihn Crash im 3. Teil geschickt hat. Doch er hatte nun mehr als genug Zeit, seinen nächsten Schachzug zu planen.

Spielerisch dürfen wir ins nächste Hauptabenteuer der „Crash Bandicoot“-Reihe eintauchen und neben Coco sogar erstmals Dr. Neo Cortex steuern. Dafür haben die Entwickler sogar an das Gameplay angepasste Level entworfen. Crash hingegen findet im Laufe des Spiels 4 Quantum-Masken, die ihm besondere Fähigkeiten verleihen. Es bleibt ein Plattformer durch und durch!

Crash Bandicoot 4: It’s about Time offiziell vorgestellt, das ist neu!

Freut euch also auf ein gewohnt abwechslungsreiches Abenteuer mit dem gewissen Charme und Witz. Wir sind gespannt! Mehr zum Spiel erfahrt ihr auf unserer Themenseite.