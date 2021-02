PS Plus im März 2021: Dieses Game wünscht sich die Community unbedingt als Gratis-Titel!

Diese Woche werden die PS Plus-Games für März 2021 enthüllt, die als Gratis-Titel einen Monat lang für PS4/PS5 bereitstehen werden. Wir haben euch gefragt, welches Spiel ihr euch dafür wünscht und ihr habt eine sehr deutliche Antwort gegeben.

Community-Umfrage: Diese Games wollt ihr im März bei PS Plus

Unsere Community-Umfrage zum PS Plus-Line-up für März 2021 fällt mehr als deutlich aus. Es gibt ein Spiel, dass sich wirklich fast alle wünschen und Sony als Gratis-Game für PS Plus-Mitglieder bringen soll.

Erst einmal möchten wir uns für die rege Teilnahme an unser Umfrage bedanken. Insgesamt 4729 Leute haben abgestimmt und das ist das Ergebnis!

Marvel’s Spider-Man wird mit riesigem Abstand am meisten gewünscht!

Mit unglaublich hohem Abstand steht Marvel’s Spider-Man am höchsten in eurer Gunst. Ihr möchtet das Action-Adventure mit dem Spinnen-Helden am liebsten als nächstes PS Plus-Spiel sehen. 3134 Leute haben dafür gestimmt – das sind Zweidrittel aller Stimmen in der gesamten Umfrage (66 Prozent).

© SIE/Insomniac Games

Das Game ist aber auch klasse: Insomniac Games hat mit diesem PlayStation-Exclusive einen echten Kracher entwickelt, der nicht nur grafisch eine Pracht ist, sondern auch ein kurzweiliges, packendes Kampfsystem, eine coole Story und echt viel Umfang bietet.

In unserem Test erfahrt ist mehr zu „Marvel’s Spider-Man“ und warum es das beste Superhelden-Spiel ist.

Noch mehr Spinnen-Powser mit Miles Morales: Seit letztem Herbst ist mit Marvel’s Spider-Man: Miles Morales eine Standalone-Fortsetzung für PS4 und PS5 erschienen, die zwar deutlich kürzer als das Original ausfällt, aber dafür nicht minder kurzweilig.

Wie wahrscheinlich ist „Spider-Man“ für PS Plus? „Spider-Man“ erschien im September 2018 für die PS4, hat also schon ein paar Jährchen auf dem Buckel. Damit könnte es sich durchaus für das PS Plus-Line-up qualifizieren.

Da „Miles Morales“ vor einigen Monaten erschienen ist, wäre es sogar ziemlich praktisch für Sony, das Original-Spiel für alle PS Plus-Abonnenten zugänglich zu machen und das Interesse für das aktuellere Abenteuer dadurch nochmals zu steigern. Allerdings liegt eine Remastered-Fassung des Original bereits der Deluxe Edition von „Miles Morales“ bei. Das spräche wiederum eher gegen PS Plus. Falls Sony wirklich den Fans „Spider-Man“ spendiert, dann wäre das wirklich ein Kracher.

Platz 2: ARK: Survival Evolved

Das Survival-Action-Adventure ARK verfrachtet euch in eine gefährliche Welt voller Dinosaurier. Eure Mission: Überleben. Dazu steht euch eine Reihe an Waffen zur Verfügung, die sich herstellen lassen. Ebenso sucht ihr Schutz in eigens erbauten Hütten. Ihr erkundet die Welt nach nützlichen Dingen und legt euch mit den Reptilien an, ganz nach dem Motto: „Der Stärkere überlebt.“

© Studio Wildcard

Seit der Erstveröffentlichung im Jahr 2017 steht „ARK“ bei den Gamern hoch im Kurs und genießt heute noch großes Interesse. Das zeigt sich schon dadurch, dass ihr es auf den zweiten Platz gewählt habt und ebenfalls sehr gerne im PS Plus-Line-up sehen möchtet. 590 Stimmen erhielt dieses Game.

Nachfolger bereits angekündigt: Bei den The Game Awards 2020 wurde ARK 2 angekündigt, bei dem sogar Vin Diesel eine wichtige Rolle übernimmt.

Wie wahrscheinlich ist das? Nun, wir wollen die Möglichkeit absolut nicht absprechen, dass „ARK: Survival Evolved“ als PS Plus-Gratistitel angekündigt wird. Es ist nicht mehr das neueste Spiel und viele Fans würden sich darüber freuen. Mit dem Nachfolger am Horizont könnte Sony auch dafür sorgen, dass das Interesse an der Reihe durch PS Plus neue Höhen erreicht.

Platz 3: Minecraft

Minecraft hat einen unglaublichen Hype ausgelöst, als es 2009 erstmals für den PC-erschien. Das leicht zu erlernende Spielprinzip rund um das Bauen von Klötzchen ermöglicht schier endlose Ideen, wie die Welten gestaltet werden können. Da ist es keine Überraschung, dass das Indie-Game für jede erdenkliche, aktuelle Plattform erschien und selbst heute noch neue Inhalte geboten bekommt.

Blockbuster oder Minecraft mit Ladehemmungen?

Ebenso wenig überraschend ist es, dass unsere Community dieses Ausnahme-Spiel im PS Plus-Line-up sehen möchte. Mit 132 Stimmen erreicht „Minecraft“ Platz 3 in unserer Umfrage.

Wie wahrscheinlich ist das? Dass Minecraft im PS Plus-Abo landet ist nicht unwahrscheinlich. Eigentlich gäbe es nichts, was großartig dagegen spräche, daher könnt ihr nicht mehr tun als die Daumen zu drücken.

Weitere Wunsch-Titel für PS Plus:

PS Plus-Spiele für März 2021 werden Mittwoch enthüllt – Das ist der Zeitplan

An diesem Tag werden die PS Plus-Titel für März 2021 enthüllt

Die Enthüllung der neuen PS Plus-Spiele für März 2021 wird am Mittwoch, den 24. Februar 2021, stattfinden. Herunterladen könnt ihr die Spiele dann voraussichtlich am Dienstag, den 2. März 2021, wenn alles nach Plan verläuft.