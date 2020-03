Bei Call of Duty: Warzone handelt es sich um den Battle-Royale-Modus zu Activisions und Infinity Wars Multiplayer-Shooter „Call of Duty: Modern Warfare“ für PlayStation 4, Xbox One und PC.

Call of Duty: Warzone offiziell angekündigt, wird Free-to-Play und erscheint morgen!

Zwar verfügt auch Warzone über ein Rüstungssystem, allerdings unterscheidet sich dieses stark von Blackout, dem Battle-Royale-Modus von „Call of Duty: Black Ops 4“, und dem in anderen Battle-Royale-Spielen. In Warzone gibt es keine Rüstungsstufen, sondern eine Standardrüstung: die Rüstungsplatte. Jeder Spieler betritt die Karte mit 100 Gesundheit plus zwei ausgerüsteten Panzerplatten.

Ihr könnt maximal drei Panzerplatten für euren Charakter ausgerüstet haben. Mit allen drei ausgerüsteten Panzerplatten habt ihr insgesamt 250 Gesundheitspunkte. Es gibt keine unterschiedlichen Versionen von den Rüstungsplatten.

So funktioniert die Regeneration der Gesundheit in Warzone

In „Call of Duty: Warzone“ gibt es eine automatische Regeneration der Gesundheit, weil Infinity War einen Battle-Royale-Titel erschaffen wollte, der die Spieler die gesamte Runde lang in Action hält.

Ihr müsst euch nach einem Treffer also nicht erst hinter dem nächsten Baum verstecken und eure Wunde mühselig verbinden. Werdet ihr getroffen, geht einfach für einige Sekunden in Deckung, um danach direkt wieder in die Action zu springen. Die nervige Suche nach Bandagen gehört in Warzone somit der Vergangenheit an.

Nutz die Gasmaske, um zu überleben

Das Gas, das in Warzone die immer näherkommende, tödliche Zone darstellt, bewegt sich ziemlich schnell auf die Spieler zu. Doch es gibt eine Möglichkeit, um Schaden im Gas zu vermeiden: die Gasmaske. Diesen nützlichen Gegenstand könnt ihr auf der Karte finden. Befindet sich die Gasmaske in eurem Inventar, legt euer Charakter diese automatisch an, wenn ihr euch im Gas befindet. Die Gasmaske verfügt über eine eigene „Gesundheitsleiste“.