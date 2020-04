Activision hat heute die neue Season 3 für Call of Duty: Modern Warfare und damit auch die neuen Inhalte für Call of Duty: Warzone preisgegeben. Da darf der neue Battle Pass natürlich nicht fehlen, weshalb die Entwickler alles für die 3. Saison vorbereitet haben. Wir erklären euch, was euch im Battle Pass 3 von Modern Warfare und Warzone erwartet.

Battle Pass Season 3: Stufen, Preis und mehr!

Der neue Battle Pass ist vollbepackt mit tollen Sachen, die das CoD-Leben schöner machen. So warten zwei neue Waffen, der Operator Alex, eine Reihe kosmetischer Items und sogar die heiß begehrten CoD-Punkte auf euch. Hier und da gibt es dann noch einen XP-Boost und kleinere visuelle Spielereien, um das Ganze abzurunden.

Doch das Wichtigste zuerst. Es wird abermals 100 Stufen im Battle Pass 3 geben und jede Stufe bietet eine eigene Überraschung, also ein digitales Goodie für CoD.

Wie viel kostet der Battle Pass in Season 3?

Wenn ihr den kostenpflichtigen Battle Pass erwerben möchtet, dann werden 1000 CoD-Points fällig. Umgerechnet sind das rund 10 Euro. Der Preis hat sich im Vergleich zur Vorsaison also nicht verändert.

Es gibt ebenfalls wieder die Möglichkeit, einzelne Stufen zu überspringen. Wenn ihr 20 Stufen freischalten möchtet, werden jeweils 2400 CoD-Points fällig. Bei 100 Stufen wären das also 12.000 CoD-Punkte, was rund 120 Euro wären.

Abschließend könnt ihr sogar einzelne Stufen kaufen, was rund 1 Euro und 50 Cent wären. Wenn ihr alle einzeln kaufen würdet, wären da also sogar 150 Euro fällig. Ein stattliches Sümmchen für einen Battle Pass.

Was ist im Battle Pass der 3. Saison enthalten?

Wenn ihr den kostenpflichtigen Battle Pass erwerbt, bekommt ihr erst einmal den Operator Alex freigeschaltet, den ihr bereits aus der Kampagne kennt.

Dazu kommen zwei neue Waffen: Die Renetti-Handfeuerwaffe und die SKS, ein Schützengewehr. Beachtet allerdings, dass diese Waffen kostenlos sind. Jeder erhält sie auf Stufe 15 und Stufe 31 im neuen Battle Pass.

Als Neuzugang im Battle Pass erhalten wir Skins für Vehikel. Darunter fallen Skins für Helikopter, Trucks und Buggies.

Neben diesen Annehmlichkeiten gibt es noch insgesamt 1.300 CoD-Points, wenn ihr den Kampfpass voll ausspielt. Heißt also, wenn ihr alle CoD-Points einstreicht, ist euch der nächste Battle Pass sicher. Hier fallen 1000 Punkte in die Premium-Version und 300 in die kostenfreie. Dazu kommen noch Blaupausen, XP-Marken und einige Operator-Skins und weitere Kleinigkeiten.

Wichtig ist auf jeden Fall die Unterscheidung im Battle Pass, also dass der Battle Pass 3 auch für Spieler, die kein Geld ausgeben möchten, ein paar Specials bereithält. Diese sind zwar verschwindend gering, wie ihr bereits bemerkt haben solltet, doch es gibt sie immerhin. Am besten schaut ihr euch den Battle Pass im Spiel vorab einmal an und seht, ob euch die freischaltbaren Ingame-Goodies zusagen.