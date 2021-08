Call of Duty: Vanguard kaufen – Cross-Gen-Bundles & Ultimate Edition im Überblick

Activision hat den neuen Shooter Call of Duty: Vanguard mittlerweile offiziell enthüllt. Der Titel erscheint am 5. November 2021 für PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S und PC. Im Folgenden stellen wir euch die verschiedenen Editionen vor und listen auf, welche Inhalte sich darin jeweils befinden. Außerdem zeigen wir euch bei welchem Händler ihr Vanguard schon jetzt vorbestellen könnt.

Call of Duty: Vanguard kaufen – Standard Edition

Allem voran gibt es die Standard Edition von „Call of Duty: Vanguard“, die ihr für 59,99 Euro (PC) vorbestellen könnt. Darin enthalten sind:

PC-Version von „Call of Duty: Vanguard“

„Nachtüberfall“-Meisterkunst-Waffenbauplan

Preload des Spiels

Operator Arthur

Zugang zur offenen Open Beta

Frontlinie-Waffenpaket (2 Waffenbaupläne)

5 Stunden lang 2x Waffen-EP

Die Standard Edition für die verschiedenen Plattformen in der Übersicht:

Spielt ihr die Standard Edition von „Call of Duty: Vanguard“ auf PS5 bzw. Xbox Series X/S ist jeweils die Xbox One-Version beziehungsweise die PS4-Version per Abwärtskompatibilität spielbar. Möchtet ihr auf eurer Konsole hingegen die Next-Gen-Version spielen, müsst ihr zum Cross-Gen-Bundle greifen.

Hinweis: Die PC-Version ist exklusiv bei Battlenet verfügbar. Bedenkt außerdem, dass sich die Editionen für die verschiedenen Plattformen hinsichtlich der enthaltenen Boni leicht unterscheiden können oder bis zum Release im November noch verändert werden.

Der Waffenbauplan „Nachtüberfall“-Meisterkunst kann sofort in „Call of Duty: Black Ops Cold War“ und „Call of Duty: Warzone“ verwendet werden. Der Operator Arthur Kingsley wird zu einem späteren Zeitpunkt in „Call of Duty: Black Ops Cold War“ und Warzone spielbar.

Das beinhaltet das Cross-Gen-Bundle

Das Cross-Gen-Bundle von „Call of Duty: Vanguard“, könnt ihr für 79,99 Euro vorbestellen. Darin enthalten sind:

Next-Gen-Version von „Call of Duty: Vanguard“ für PS5 bzw. Xbox Series X/S

Vorab-Mehrspieler-Betazugang

Meisterkunstbauplan in BOCW/WZ

Frontlinie-Waffenpaket

5 Stunden 2xWEP

Das Cross-Gen-Bundle für die verschiedenen Plattformen in der Übersicht:

Die Ultimate Edition zu Call of Duty: Vanguard im Überblick

Die Ultimate Edition von „Call of Duty: Vanguard“, könnt ihr für 99,99 Euro (PC) vorbestellen. Darin enthalten sind:

PC-Version von „Call of Duty: Vanguard“

„Nachtüberfall“-Meisterkunst-Waffenbauplan

Zugang zur offenen Open Beta

Operator Arthur

Frontlinie-Waffenpaket

5 Stunden lang 2x Waffen-EP

5 Stunden lang 2x EP

Sonderkommando 1-Paket (3 Operator-Skins, 3 Waffenbaupläne mit Leuchtspurgeschossen)

Battle Pass-Bundle (Battle Pass für 1 Saison + 20 Stufensprünge)

Die Ultimate Edition für die verschiedenen Plattformen in der Übersicht:

