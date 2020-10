Call of Duty: Black Ops Cold War – Systemanforderungen für den PC

Die Systemanforderungen zu Call of Duty: Black Ops Cold War sind im Rahmen der kommenden Beta bekannt geworden. Wir können uns nun einen Überblick darüber verschaffen, ob der Titel auf dem PC läuft oder ob wir mal wieder nachrüsten müssen.

Der Betastart findet am 15. Oktober 2020 statt. Wenn ihr den Titel vorbestellt habt, könnt ihr an der geschlossenen Beta teilnehmen. Wenn ihr nicht vorbestellen wolltet, könnt ihr in den nächsten Tagen Twitch-Streams eurer Wahl zum Spiel ansehen und auf einen Zugangscode hoffen. Ihr müsst nur darauf achten, dass es sich um einen „Drops Enabeld“-Stream handelt (und 4 Stunden den Stream schauen). Die Open-Beta findet ab dem 17. Oktober 2020 statt.

Nachfolgend sehen wir die minimalen Voraussetzungen, die jeder Rechner in jedem Fall mitbringen sollte, und die empfohlenen Systemanforderungen, die Treyarch für ein adäquates Rechensystem hält.

Call of Duty: Black Ops Cold War – Minimale Systemanforderungen

Betriebssystem: Windows 7 64-Bit (SP1) oder Windows 10 64-Bit (ab 1803)

Windows 7 64-Bit (SP1) oder Windows 10 64-Bit (ab 1803) Prozessor: Intel Core i5 2500k oder gleichwertigen AMD

Intel Core i5 2500k oder gleichwertigen AMD Grafikkarte: Nvidia GeForce GTX 670 2GB / GTX 1650 4GB oder AMD Radeon HD 7950

Nvidia GeForce GTX 670 2GB / GTX 1650 4GB oder AMD Radeon HD 7950 RAM: 8GB RAM

8GB RAM Festplatte: 45GB

45GB Netz: Internetverbindung

Internetverbindung Benötigt DirectX 12

Call of Duty: Black Ops Cold War – Minimale Systemanforderungen

Betriebssystem : Windows 10 64 Bit (neustes Service Pack)

Windows 10 64 Bit (neustes Service Pack) Prozessor : Intel Core i7 4770k oder gleichwertigen AMD

Intel Core i7 4770k oder gleichwertigen AMD Grafikkarte : Nvidia GeForce GTX 970 4GB / GTX 1660 Super 6GB oder AMD Radeon R9 390 / AMD RX 580

Nvidia GeForce GTX 970 4GB / GTX 1660 Super 6GB oder AMD Radeon R9 390 / AMD RX 580 RAM: 16GB RAM

16GB RAM Festplatte : 45GB

45GB Netz : Internetverbindung

Internetverbindung Benötigt DirectX 12