Call of Duty: Black Ops Cold War veröffentlicht: Hier könnt ihr es jetzt kaufen!

Der neuste CoD-Ableger Call of Duty: Black Ops Cold War von Activision und den Entwicklerstudios Treyarch und Raven ist heute am 13. November 2020 für PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S und PC erschienen.

Wenn ihr das Spiel in der digitalen Edition vorbestellt habt, habt ihr nun Zugriff auf die Vorbesteller-Boni. Wenn nicht, dann könnt ihr das Spiel ab sofort bei diversen Onlineshops kaufen.

Hinweis: Weiterhin gut zu wissen ist, dass Black Ops Cold War nicht für Steam, sondern exklusiv für den Battle-net-Client von Activision bzw. Blizzard erscheint.

Alle Infos zu den verschiedenen Editionen samt der Ultimate Edition und mehr haben wir euch in diesem Beitrag übersichtlich zusammengefasst:

Black Ops Cold War – Alle Editionen samt Ultimate Edition, was ist enthalten?

Call of Duty: Black Ops Cold War jetzt kaufen – alle Editionen

Insgesamt gibt es drei verschiedene Editionen von „Black Ops Cold War“:

Standard Edition

Cross-Gen Bundle

Ultimate Edition

Hier gibt es die Standard Edition:

Cross-Gen-Bundle für Xbox Series X & PS5:

Die Cross-Gen Edition enthält ebenfalls das Spiel, allerdings für die aktuelle und kommende Generation. Der Preis beträgt 74,99 Euro.

Ultimate Edition + Battle Pass:

Die Ultimate Edition enthält sogleich das Cross-Gen-Bundle und möchte mit etwaigen Bonus-Content überzeugen. Der Preis beträgt 99,99 Euro.

Enthalten sind laut CoD-Tracker folgende Annehmlichkeiten für die Spieler:

Hauptspiel – Call of Duty: Black Ops Cold War

– Call of Duty: Black Ops Cold War Current- und Next-Gen-Version der jeweiligen Plattform

der jeweiligen Plattform Battle Pass Bundle (1 Season Battle Pass + 20 Stufen)

(1 Season Battle Pass + 20 Stufen) Confrontation-Waffenpaket

Land-, See-, Luft-Paket mit 3 Operator-Skins, 3 Vehikel-Skins und 3 Waffen-Blaupausen

„Call of Duty: Black Ops Cold War“ ist am 13. November 2020 erschienen. Wenn ihr keine News und Artikel verpassen möchtet, dann schaut doch ganz einfach regelmäßig in unseren Feed rein oder auf PlayCentral.de vorbei!