Call of Duty: Black Ops 7 Beta vs. Battlefield 6 – Wer dominiert Ende 2025?

Call of Duty und Battlefield stehen erneut im Rampenlicht des Gaming-Wettbewerbs, und das Jahr 2025 verspricht, für dich als Gaming-Enthusiasten besonders spannend zu werden. Mit der bevorstehenden Veröffentlichung von Call of Duty: Black Ops 7 und Battlefield 6 stehen zwei Schwergewichte der Shooter-Gameszene bereit, um in den letzten Monaten des Jahres für Furore zu sorgen. Beide Franchises haben eine lange Geschichte der Rivalität, insbesondere um die Feiertage herum, und dieses Jahr wird keine Ausnahme sein.

Strategischer Kampf um die Aufmerksamkeit

Wie plant Call of Duty, Battlefield 6 herauszufordern? Call of Duty: Black Ops 7 wird mit einer strategisch platzierten Beta die Aufmerksamkeit auf sich ziehen. Activision hat angekündigt, dass die Beta vom 2. bis 8. Oktober 2025 laufen wird, was bedeutet, dass sie nur zwei Tage vor der Veröffentlichung von Battlefield 6 endet. Diese Beta wird für alle kostenlos sein, jedoch gibt es eine frühe Zugangsphase für Vorbesteller und Xbox Game Pass-Abonnenten.

Das Timing der Beta scheint darauf abzuzielen, das Interesse der Spieler kurz vor dem Start von Battlefield 6 zu wecken. Es ist eine taktische Entscheidung, die Spieler möglicherweise dazu bringt, ihre Kaufentscheidungen für die Feiertage zu überdenken. Gerade für diejenigen, die sich nur ein Spiel leisten können oder sich auf ein Shooter-Erlebnis konzentrieren möchten, könnte dies ein entscheidender Faktor sein.

Spielinhalte und Neuerungen

Was kannst du von Black Ops 7 erwarten? Call of Duty: Black Ops 7 wird dich in das Jahr 2035 versetzen, wo du die Geschichte von David Mason und seinem Team von Agenten verfolgen wirst. Die Kampagne kann sowohl im Einzelspieler- als auch im Koop-Modus gespielt werden. Ein Highlight ist die Rückkehr klassischer Karten, Waffen und Scorestreaks aus Black Ops 2, ergänzt durch neue Mechaniken und Ideen, die über das hinausgehen, was der Vorgänger zu bieten hatte.

Der Multiplayer-Modus wird ebenfalls weiterentwickelt und enthält das sogenannte „Omnimovement“, ein Bewegungssystem, das erstmals in Black Ops 6 eingeführt wurde. Auch der beliebte Zombies-Modus wird wieder mit von der Partie sein, was für viele Fans ein entscheidender Grund sein wird, sich das Spiel näher anzuschauen.

Battlefield 6 – Ein würdiger Gegner?

Was bietet Battlefield 6 im Vergleich? Battlefield 6 wird auf den Konsolen PlayStation 5 und Xbox Series X/S sowie auf dem PC verfügbar sein. Der Titel entführt dich ins Jahr 2027, in dem du in einem neuartigen Konflikt zwischen einem zersplitterten NATO und einer privaten Militärfirma namens Pax Armata kämpfen wirst. Die Multiplayer-Komponente wird die Rückkehr von klassischen Modi wie Eroberung und Durchbruch sehen.

Ein neues Bewegungssystem, der „Kinesthetic Combat System“, ermöglicht es dir, dich um Deckungen zu lehnen, Fahrzeuge zu besteigen und gefallene Soldaten in Sicherheit zu ziehen, bevor du sie wiederbelebst. Die Zerstörbarkeit der Umgebung und umfangreiche Anpassungsoptionen für Waffen sind weitere Merkmale, die Battlefield-Fans begeistern werden.

Die große Frage: Welches Spiel wirst du wählen?

Beide Spiele bieten beeindruckende Features und das Potenzial für endlose Stunden Spielspaß. Ob du dich für die taktischen und kinoreifen Erlebnisse von Battlefield oder die intensiven Gefechte von Call of Duty entscheidest, hängt letztlich von deinen persönlichen Vorlieben ab.

Was denkst du über die Strategie von Activision, die Beta von Black Ops 7 direkt vor dem Start von Battlefield 6 zu planen? Hinterlasse gerne deine Meinung in den Kommentaren und lass uns wissen, auf welches Spiel du dich mehr freust!