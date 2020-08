Black Ops Cold War: Activision enthüllt heute Call of Duty 2020 in Warzone

Activision wird am heutigen Mittwoch, den 26. August 2020 Call of Duty: Black Ops Cold War offiziell enthüllen. Wir fassen für euch die wichtigsten Infos bezüglich des Reveals zusammen und erklären euch, wie ihr bei der Enthüllung dabei sein könnt.

Details zur CoD-Enthüllung im Überblick

Wann findet die Enthüllung statt? Activision wird Black Ops: Cold War am Mittwoch, den 26. August um 19:30 Uhr deutscher Zeit vorstellen.

Activision wird am Mittwoch, den deutscher Zeit vorstellen. Wo wird der Reveal zu sehen sein? Die Enthüllung wird in Call of Duty: Warzone erfolgen. Möchtet ihr das Geschehen also gerne selbst miterleben, müsst ihr euch in Warzone einloggen.

𝙺𝚗𝚘𝚠 𝚈𝚘𝚞𝚛 𝙷𝚒𝚜𝚝𝚘𝚛𝚢 ██ ██ ██████ █ ████ █. ██ ████ ████ 𝙰𝚞𝚐𝚞𝚜𝚝 𝟸𝟼 █ 𝚅𝚎𝚛𝚍𝚊𝚗𝚜𝚔. 𝟷𝟶:𝟹𝟶𝚊𝚖 𝙿𝚃 ████. ████ ██ ███. pic.twitter.com/hS5WkvgXeR — Call of Duty (@CallofDuty) August 24, 2020

Call of Duty: Warzone kostenlos herunterladen

Solltet ihr Warzone nicht besitzen, könnt ihr euch den Titel über Battle.net kostenlos auf euren PC herunterladen. Bedenkt aber, dass ihr mindestens 175 Gigabyte an Daten herunterladen müsst. Für PS4 und Xbox One öffnet einfach den entsprechenden Store und sucht nach dem Multiplayer-Shooter.

CoD: Black Ops Cold War – Reveal der Singleplayer-Kampagne

Angeblich wird sich der Publisher am heutigen Abend nur auf die Singleplayer-Kampagne von Black Ops Cold War konzentrieren, während die Multiplayer-Präsentation erst in zwei Wochen am 9. September 2020 stattfindet.

Release-Termin und Editionen von CoD 2020

Laut Charlie Intel wird „Call of Duty: Black Ops Cold War“ am 13. November 2020 für PS4, Xbox One und PC erscheinen. Außerdem gibt es laut Dataminer ein Cross-Gen-Bundle, in dem auch die Next-Gen-Version für PS5 bzw. Xbox Series X enthalten sein wird. Weitere Infos dazu haben wir für euch in diesem Beitrag zusammengefasst.