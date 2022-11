Black Friday Week 2022 bei MediaMarkt: Wir nehmen die Top-Deals unter die Lupe

Wir nähern uns mit großen Schritten dem Black Friday am Ende dieser Woche. Zahlreiche Angebote sind aber schon jetzt online gegangen und locken mit attraktiven Rabatten und Preisen. In jedem Fall solltet ihr schon einmal einen Blick in den Onlineshop von MediaMarkt werfen. Denn im Rahmen der Black Friday Week erwarten euch hier verschiedene Top-Deals.

Wie kann ich bei MediaMarkt Geld sparen?

Auf den ersten Blick mögen solche Sales-Aktionen wie bei MediaMarkt ein wenig erschlagend wirken. Doch kein Grund das Handtuch zu werfen. Wir begleiten euch auf PlayCentral.de und informieren über die besten und lohnendsten Angebote.

Zwar kann bei Black Friday-Angeboten noch immer bares Geld gespart werden, man sollte dennoch nicht direkt auf das erstbeste (vermeintliche) Angebot klicken. Oft erscheinen Produkte nur im direkten Vergleich zur UVP des Herstellers stark im Preis reduziert.

Unser Tipp: Vergleicht Preise und schaut euch im Onlineshop von MediaMarkt in Ruhe um.

Black Week-Highlights bei MediaMarkt

Damit ihr einen schnellen Überblick der Top-Deals bei MediaMarkt bekommt, haben wir euch im Folgenden die Highlights aufgelistet:

Xbox Series S günstig wie nie im Angebot

Zwar sind die beiden Konsolen PS5 und Xbox Series X bislang nicht im Angebot, und werden es wohl während des Sales auch nicht, dafür hat Microsoft aber den Preis der Xbox Series S kurzzeitig deutlich nach unten korrigiert.

Im Vergleich zur UVP von 299,99 Euro wird die Series S aktuell im Shop von MediaMarkt für günstige 222 Euro angeboten – ein Rabatt in Höhe von 26 Prozent.

Unter anderem wird bei MediaMarkt der DualSense-Controller für die PS5 in verschiedenen Farben für günstige 49,99 Euro angeboten. Mehr Infos dazu haben wir euch in diesem Beitrag zusammengefasst.

Weitere Gaming-Angebote:

Black Friday Week-Kategorien im Überblick

Bei den Black Friday-Angeboten ist für jeden etwas dabei. Schaut euch in den folgenden Kategorien in Ruhe um:

Wie lange geht der Black Friday bei MediaMarkt?

Der Black Friday findet in diesem Jahr am 25. November 2022 statt. Der sogenannte Schwarze Freitag fällt immer auf den vierten Freitag im November. Traditionell wird dieser Tag seit den 60ern in den USA einen Tag nach Thanksgiving gefeiert.

Doch die Angebotsphase bei MediaMarkt im Rahmen der Black Friday Week ist bereits gestartet und läuft bis zum 24. November um 20 Uhr. Im Anschluss könnt ihr mit den Angeboten zum eigentlichen Black Friday rechnen. Ihr müsst also nicht unbedingt bis zum Black Friday warten, um schon jetzt eure Wunschprodukte zu bestellen und dabei bares Geld zu sparen.

Wie viel Prozent Rabatt gibt es am Black Friday?

Wie viel Prozent Rabatt es am Black Friday gibt, ist von Händler zu Händler als auch von Produkt zu Produkt unterschiedlich. Bei MediaMarkt könnt ihr aber sicher sein, dass es hohe Rabatte hagelt. Vor allem, wenn ihr im Onlineshop des Händlers unterwegs seid, könnt ihr mit Rabatten auf eine große Anzahl an Produkten aus allen Kategorien rechnen. Schnäppchenjäger dürften also in jedem Fall auf ihre Kosten kommen.