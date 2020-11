Black Friday-Angebote im PS Store: PS Plus-Jahresabo günstiger!

Der Black Friday nähert sich und obwohl er eigentlich erst am letzten Freitag im November stattfindet, also am 27. November 2020, starten einige Unternehmen schon jetzt mit ihren Black Friday-Angeboten durch.

Unter anderem nimmt Sony an der Rabattaktion teil, die ihre Games im PlayStation Store reduziert haben. Die Aktion gilt vom 20. bis zum 30. November 2020 und bietet Deals mit bis zu 70% Rabatt.

Doch nicht nur das. Neben zahlreichen reduzierten Games gibt es obendrauf auch Rabatt auf die allseits begehrte PS Plus-Jahresmitgliedschaft. Anstatt 59,99 Euro kostet sie lediglich 44,99 Euro. Ihr erhaltet also 25% Rabatt, wenn ihr jetzt zugreift. Hier geht es zum Sparpreis:

Ähnlich wird mit PS Now verfahren. Der PlayStation-Streaming-Dienst ist aktuell reduziert:

Mitgliedschaft für 12 Monate : von 59,99 € auf 44,99 € reduziert (25% Rabatt)

: von 59,99 € auf 44,99 € reduziert (25% Rabatt) Mitgliedschaft für 3 Monate: von 24,99 € auf 19,99 € reduziert (20% Rabatt)

Welche Spiele sind im PS Store reduziert?

Es gibt ein paar besonders erwähnenswerte Spiele, die ihr auf keinen Fall verpassen solltet. Darunter befindet sich zum Beispiel „The Last of Us 2“, der brandneue Top-Titel von Naughty Dog, der momentan lediglich 39,89 Euro kostet. Diese Top-Games sind aktuell günstiger im Sale:

