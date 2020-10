Watch Dogs Legion: Post-Launch-Plan und Story-Trailer enthüllt

Am 29. Oktober erfolgt die Veröffentlichung von Watch Dogs: Legion für PC, PS4, Xbox One und Stadia. Und mit dem nahenden Release hat Ubisoft nun auch den finalen Story-Trailer zum Hacking-Abenteuer veröffentlicht, der uns einen Einblick ins Spielgeschehen und den Schlagabtausch zwischen Zero-Day und dem rebellischen Widerstand DedSec ermöglicht:

Post-Launch-Plan für Watch Dogs: Legion

Darüber hinaus ist nun bekannt, was das Action-Adventure nach dem Release für uns bereithält. Den gesamten „Watch Dogs: Legion“-Fahrplan könnt ihr im Folgenden einsehen:

10. November 2020: Release für Xbox Series X/S

12. November 2020: Digitale Veröffentlichung für PlayStation 5

24. November 2020: Physische Veröffentlichung für PS5

3. Dezember 2020: Kostenloses Update mit Online-Multiplayer-Modus

Was ist in dem Multiplayer enthalten? Der Online-Modus des Games wird folgende Inhalte bereithalten:

Koop-Modus in einer offenen Welt, in der mit bis zu 4 Spielern London entdeckt und Nebenaktivitäten absolviert werden können.

in einer offenen Welt, in der mit bis zu 4 Spielern London entdeckt und Nebenaktivitäten absolviert werden können. Koop-Missionen für 2-4 Spieler mit neuen Gameplaymechaniken und Rekrutierungsmöglichkeiten.

für 2-4 Spieler mit neuen Gameplaymechaniken und Rekrutierungsmöglichkeiten. Taktische Koop-Missionen , die Teamwork und Effizienz erfordern.

, die Teamwork und Effizienz erfordern. Spieler-gegen-Spieler (PvP) Modus in Spiderbot-Arena, in dem 4-8 Spieler bewaffnete Spiderbots kontrollieren und gegeneinander antreten lassen.

Singleplayer-Inhalte im Jahr 2021

Im nächsten Jahr wird dann auch der Solomodus um weitere Inhalte bereichert. Darin enthalten sind neue Charaktere mit neuen Fähigkeiten, weitere Missionen und der Neues Spiel+ Modus. Besitzer des Season Pass können sich über noch mehr Content freuen. Darunter sind zwei weitere Special-Chars:

Darcy , ein Mitglied des Assassinen-Ordens aus Assassin’s Creed

, ein Mitglied des Assassinen-Ordens aus Mina, die als Experiment-Opfer Gedanken kontrollieren kann

Wie komme ich an den Season Pass? Der Season-Pass kann entweder einzeln gekauft oder direkt in einer Sonderedition des Spiels eingesackt werden. Welche Möglichkeiten der Vorbestellungen es gibt, lest ihr hier:

Watch Dogs Legion vorbestellen: Alle Editionen im Überblick