Black Friday 2020 auf Amazon – Frühe Black Friday-Angebote gestartet!

Der Black Friday, der heutzutage auch in Deutschland groß gefeiert wird, startet in diesem Jahr am 27. November 2020. Bis dahin haben wir also noch rund einen Monat Zeit, uns auf die Super-Sale-Aktion vorzubereiten.

Doch einige Onlinehändler wie Amazon lassen es sich nicht nehmen, schon ein wenig früher mit der Sales-Aktion zu beginnen.

Die Frühen Black Friday-Angebote auf Amazon starten heute am 26. Oktober 2020 durch und enden am 19. November 2020, also rund eine Woche vor dem eigentlichen Tag: den Black Friday. Aber welche Angebote gibt es schon jetzt und lohnen sie sich?

Frühangebote zum Black Friday auf Amazon

Wir werfen einen Blick auf die „Frühen Black Friday Angebote“ bei Amazon und haben hier das spannendste für euch herausgesucht:

Beachtet, dass die meisten Angebote hier tagesabhängig sind. Sie werden also täglich wechseln und sind demnach nur bis zum jeweiligen Tag um 23:59 Uhr erhältlich. Dann kommen die neuen Tagesangebote und Blitzangebote im Frühverkauf zum Black Friday.