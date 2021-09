Der letzte Ableger der BioShock-Reihe erschien bereits 2013, seitdem hoffen die Fans auf einen Nachfolger. Nach Angaben von Take-Two Interactive soll sich BioShock 4 bereits seit mehreren Jahren in Entwicklung befinden, einen Releasezeitraum gab es aber vorerst nicht.

Doch das könnte sich nun ändern: Ein Leak deutet darauf hin, dass der Nachfolger bereits nächstes Jahr erscheinen könnte.

BioShock 4: Leak deutet auf Release in 2022 hin

Kürzlich wurden umfangreiche Daten von Nvidia’s Cloud-Gaming-Service GeForce Now bekannt, in denen zahlreiche Spieletitel aufgelistet sind. Darunter befindet sich auch ein Eintrag mit dem Titel BioShock 2022, das von 2K Games stammen soll.

Auch wenn solche Leaks mit Vorsicht zu genießen sind und eine Bestätigung von offizieller Seite noch aussteht, scheint eine Veröffentlichung im nächsten Jahr nicht unrealistisch: In der Vergangenheit gab 2K bekannt, dass sich „BioShock 4“ bereits seit 2015 beim hauseigenen Studio Cloud Chamber in Entwicklung befindet.

© Take-Two Interactive

In der Theorie würde ein Release in 2022 also zeitlich passen, aufgrund der Auswirkungen der globalen Pandemie lässt sich allerdings nicht ausschließen, dass es zu Verzögerungen kommt; vorausgesetzt, an dem Leak ist etwas dran.

Open World statt lineare Level?

Ein Grund für die lange Entwicklungszeit könnte auch eine potenzielle Open World sein. Eine Stellenausschreibung von Cloud Chamber deutet nämlich darauf hin, dass euch im neuen Ableger eine offene Spielwelt anstelle von eingeschränkten Leveln erwartet.

Wenn ihr dem neuen Teil der Reihe bereits entgegenfiebert, könnt ihr euch die Zeit mit BioShock: The Collection vertreiben und die drei bisherigen Spiele auf der PlayStation 4 oder Nintendo Switch erneut zocken. Dadurch seid ihr dann auch bestens auf den vierten Teil vorbereitet, wenn sich der Leak bewahrheiten sollte.