Bezahlte Mods für Fallout 4 – Was das große Update für dich bringt

Die Gaming-Community ist in Aufregung, denn es gibt Berichte über eine bedeutende Neuerung für Fallout 4, die ganze zehn Jahre nach der ursprünglichen Veröffentlichung des Spiels hinzugefügt werden soll. Bethesda, bekannt für seine langlebigen und immer wieder unterstützten Spiele, plant offenbar, die Unterstützung für Fallout 4 mit einer neuen Funktion zu erweitern.

Was ist die neue Funktion für Fallout 4?

Welche Neuerung wird für Fallout 4 erwartet? Laut einem Gerücht des YouTubers JuiceHead wird Fallout 4 in naher Zukunft ein Update erhalten, das bezahlte Mods einführt. Diese Mods sollen größer und ambitionierter sein als die üblichen Modifikationen und könnten sich eher wie ein Premium-DLC anfühlen. Bethesda plant, ähnlich wie bei der Creations-Update für Skyrim, diese Mods zu genehmigen und ihren Erstellern finanzielle Vorteile zu bieten.

JuiceHead gibt an, dass der Zeitpunkt der Veröffentlichung unklar ist, jedoch erwartet er, dass sie mit der Veröffentlichung von Fallout Season 2 im Dezember 2025 zusammenfallen könnte. Interessant ist, dass Fallout 4 im November 2025 sein zehnjähriges Jubiläum feiert, was ein passender Zeitpunkt für ein solches Update wäre.

Warum unterstützt Bethesda alte Spiele weiterhin?

Was motiviert Bethesda, Fallout 4 nach einem Jahrzehnt noch zu unterstützen? Bethesda ist bekannt dafür, dass es seine älteren Spiele länger unterstützt als viele andere Entwickler. Dies liegt zum Teil daran, dass Spiele wie Fallout 4 trotz ihres Alters noch immer eine bedeutende Spielerbasis haben. Diese Spielerbasis wird durch die aktive Modding-Community belebt, die das Spiel immer wieder neu erfindet. Darüber hinaus gehört Bethesda zu Microsofts umfangreicher Xbox-Familie, was ihnen zusätzliche Ressourcen zur Verfügung stellt.

Obwohl Bethesda derzeit intensiv an The Elder Scrolls 6 arbeitet, gibt es Gerüchte über Unterstützung für ältere Spiele wie Fallout 4 und Starfield. Letzteres soll im nächsten Jahr eine neue Erweiterung und größere Gameplay-Überholungen erhalten, wahrscheinlich als Teil eines kostenlosen Updates.

Die Zukunft von Fallout

Was könnte die Zukunft der Fallout-Serie bringen? Es wird stark spekuliert, dass weitere Fallout-Spiele in Arbeit sind, möglicherweise unter der Leitung von Teams außerhalb von Bethesda. Mit der erfolgreichen TV-Serie möchte Xbox die Marke weiterhin aktiv halten. Bethesda selbst könnte aufgrund der Arbeiten an The Elder Scrolls 6 möglicherweise erst in einem Jahrzehnt ein neues Fallout-Spiel veröffentlichen.

Ein Nachfolger zu Fallout: New Vegas könnte eines der neuen Projekte sein, die derzeit in der Entwicklung sind. Die Spieler sind gespannt auf diese Möglichkeiten und freuen sich auf die Zukunft der Fallout-Serie.

