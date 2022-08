Beyond Good and Evil 2: Neuigkeiten zum verschollen geglaubten Ubisoft-Game

Seit mehr als 13 Jahre befindet sich Beyond Good and Evil 2 in der Mache. Nachdem es sehr lange ruhig um das Action-Adventure war, keimt nun neue Hoffnung auf, dass Ubisoft das Game noch nicht ad acta gelegt hat.

Beyond Good and Evil 2: Ein weiteres Sorgenkind von Ubisoft?

Erstmals wurde das Game 2008 angekündigt. Ein weiteres Lebenszeichen gab es bei der E3 2017, als Beyond Good and Evil 2 gemeinsam mit Skull and Bones offiziell von Ubisoft bestätigt wurden. Während letzteres nun endlich einen Releasetermin (diesen November) hat, wurde über BG&E2 kein Wort mehr verloren.

Von Zeit zu Zeit keimten Gerüchte über eine Beta auf oder auch, dass die Entwicklung an „Beyond Good and Evil2“ komplett abgebrochen wurde.

Neue Lebenszeichen zu Beyond Good and Evil 2

Erst letzten Monat gab Tech-Insider und Journalist Tom Henderson auf Twitter und in einem Bericht via exputer bekannt, dass „Beyond Good and Evil 2 noch nicht tot“ sei. Laut mehreren Quellen soll er zudem erfahren haben, dass noch im Juli externe Playtests starten sollten.

Auch hat Ubisoft im Rahmen einer Investorenkonferenz angegeben, dass „Beyond Good and Evil 2“ zu den Titeln gehöre, die bereits angekündigt wurden und Teil der zukünftigen Spiele-Pipeline sein soll.

Release von Beyond Good and Evil 2 liegt noch in weiter Ferne

In seinem neuesten Bericht gab Henderson nun an, dass die ersten Playtests nun abgeschlossen seien, das Spiel jedoch alles andere als fertig aussieht, weshalb es noch Jahre dauern könnte, bis BG&E2 auf den Markt kommen wird.

„Wenn man sich das Filmmaterial ansieht, wird deutlich, dass das Spiel weitaus unvollständiger aussieht als das von Ubisoft im Dezember 2018 geteilte Filmmaterial, was darauf hindeutet, dass das Spiel seit der Enthüllung des Gameplays überarbeitet wurde.“ Tom Henderson via exputer

Dass die Veröffentlichung noch eine Weile dauern könnte, untermauert ein kürzlich abgesetzter Post von Sarah Arellano, in dem sie bekannt gibt, dass sie die neue Lead-Writerin für „Beyond Good and Evil 2“ ist. Dadurch wird auch klar, dass das Game bisher noch keine konkrete Richtung aufweist.

Im September soll ein weiteres Ubisoft Forward Event stattfinden. Ob es dabei auch News zu BG&E2 geben wird, ist bislang noch unklar.