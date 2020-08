Konsolen bieten nicht nur den Luxus, dass man bequem auf dem Sofa zocken kann. In der Regel bringen sie außerdem zahlreiche Exklusivtitel mit sich, also Spiele, die nur für diese eine Plattform zur Verfügung stehen. Sonys Playstation 4 hat hierbei eine besonders beeindruckende Eigenbibliothek vorzuweisen.

Die besten Exklusivspiele für die PS4

Damit man dabei den Überblick nicht verliert, stellen wir euch die besten Exklusivspiele für die PS4 vor, die man unserer Meinung nach unbedingt gespielt haben sollte. Auch wenn einige dieser Titel inzwischen nicht mehr ausschließlich für die PlayStation 4 erhältlich sind, so waren sie doch einmal Exklusivspiele, die weiterhin eine Menge Spaß auf der Sony-Konsole bereiten und auf der PS4 ihren erstmaligen Release gefeiert haben.

The Last of Us Remastered

© SIE/Naughty Dog

The Last of Us erschien ursprünglich für die PS3, hat es aber ein Jahr später als aufgehübschtes Remaster ebenso als Exklusivspiel auf die PS4 geschafft. In einer postapokalyptischen Welt sind fast alle Menschen von einem Pilz befallen, der sie in blutrünstige Monster verwandelt.

Die wenigen Überlebenden werden vom Militär überwacht und kontrolliert oder schlagen sich als Banditen oder Schwarzhändler durch. Es gibt mit den Fireflies allerdings eine Widerstandsgruppe, die den grimmigen Joel damit beauftragen, die junge Ellie aus der Quarantäne-Zone zu schmuggeln und zu ihrem Hauptquartier zu bringen. Joel, der beim Ausbruch seine Tochter verloren hat, ist wenig begeistert. Mit der Zeit baut er aber eine enge Bindung zu Ellie auf und die beiden lernen auf ihrer Reise gemeinsam zu kämpfen und einander zu vertrauen.

Spielerisch ist „The Last of Us“ ein Third-Person-Shooter mit Deckungssystem, bei dem es gegen Banditen und Pilz-Zombies geht. Auch Schleichpassagen gibt es in dem Exklusivspiel und ein Crafting-System. Wenn wir die notwendigen Ressourcen sammeln, können wir Molotow-Cocktails, Bandagen zum Heilen und mehr herstellen.

Entwickler : Naughty Dog

: Naughty Dog PS4–Release: 29. Juli 2014

Uncharted 4: A Thief’s End

© SIE/Naughty Dog

Uncharted 4 ist der vierte Teil und Abschluss der Uncharted-Reihe von Entwickler Naughty Dog. Protagonist Nathan Drake begibt sich in dem Exklusivspiel auf die Spur uralter Relikte und Geheimnisse, wobei er nicht selten mit Fallen, haufenweise Gegnern oder kniffligen Rätseln zu tun hat.

Wollt ihr von vorne anfangen, empfehlen wir euch zunächst die Nathan-Drake-Collection mit den Vorgängern als Remastered-Version auf der PS4. Um mit „Uncharted 4“ Spaß zu haben, sind die vorangegangenen Exklusivspiele aber nicht zwingend notwendig.

Im vierten Teil hat Nathan Drake sich eigentlich zur Ruhe gesetzt, kommt aber einer verschollenen Piratenkolonie auf die Spur und entschließt sich, auf ein letztes Abenteuer zu gehen. Auf dem begegnet ihm überraschend sein Bruder Sam, der ebenfalls in die Sache verwickelt ist.

Entwickler : Naughty Dog

: Naughty Dog PS4–Release: 10. Mai 2016

Bloodborne

© SIE/From Software

Bloodborne stammt von Entwickler From Software, der vor allem für die knallharten Dark-Souls-Spiele bekannt ist. „Bloodborne“ ist ähnlich schwer und setzt auf das gleiche Spielprinzip: Wir schlagen uns allein durch knüppelharte Feinde und sammeln dabei Blut-Echos. Die funktionieren wie die Seelen in Dark Souls und lassen uns aufleveln und stärker werden. Allerdings kann man nicht überall speichern, sondern nur an dafür vorgesehen Punkten im Level, die wir erst aktivieren müssen.

Wir müssen also immer abwägen, ob wir weitergehen und etwas riskieren oder lieber den sicheren Weg wählen. Aufmerksame Spieler entdecken in beiden Fällen regelmäßig Abkürzungen oder Geheimnisse, die mehr über die düstere viktorianische Spielwelt Yharnam verraten.

Außerdem ließ man sich beim Gegner-Design und den Horror-Elementen von H. P. Lovecraft inspirieren. Wenn wir unsere sogenannte Einsicht erhöhen, verfallen wir immer mehr dem Wahnsinn und sehen schreckliche Kreaturen. Das macht das Exklusivspiel noch anspruchsvoller, eröffnet uns aber gleichzeitig neue Wege.

Entwickler : From Software

: From Software PS4–Release: 25. März 2015

Ghost of Tsushima

© Sony Interactive Entertainment

Einer der aktuellsten Titel in dieser Liste ist wohl das Action-Adventure Ghost of Tsushima. Angesiedelt ist das wohl letzte große PS4-Exklusivspiel vor dem Launch der PS5 während der Mongoleninvasionen in Japan im Jahr 1274. In der Rolle des japanischen Samurais Jin Sakai verschlägt es euch auf die japanische Insel Tsushima, um die Armee unter General Khotun Khan zu besiegen.

In Third-Person-Perspektive werdet ihr dabei durch die wunderschöne offene Spielwelt des Exklusivspiels geleitet. Als geisterhafte Assassine meuchelt ihr euch dabei mit Waffen wie Katanas, Messern und Bomben durch die Bösewichte der Region und seid fähig eure Fähigkeiten im Spielverlauf sogar noch weitreichend auszubauen. Darüber hinaus könnt ihr euch jedoch auch einen Begleiter an die Seite stellen, zu dem ihr sogar eine Beziehung aufbauen könnt.

Entwickler : Sucker Punch

: PS4–Release: 17. Juli 2020