Benjamin Bratt offen für Rückkehr als Bail Organa in Star Wars-Projekten

Benjamin Bratt, der in der zweiten Staffel von „Andor“ die Rolle des Bail Organa verkörperte, zeigt sich offen dafür, den Charakter in einem weiteren Star-Wars-Projekt erneut zu spielen. In einem Interview mit Entertainment Weekly sprach Bratt über seine Rolle in der gefeierten Serie, seine Gedanken darüber, Jimmy Smits als Senator abgelöst zu haben, und seine mögliche Zukunft im Star-Wars-Universum.

Bratt äußerte sich lobend über den Showrunner von „Andor“, Tony Gilroy, und erklärte, dass er bereit wäre, in einer beliebigen Funktion an einem weiteren Projekt mit ihm zu arbeiten. „So lange es Interesse gibt, würde ich für Tony sogar das Catering übernehmen“, scherzte Bratt. „Ich habe großen Respekt vor ihm und bin stolz, Teil dieser außergewöhnlichen Produktion zu sein.“

Benjamin Bratts Darstellung von Bail Organa

Wie reagierten die Fans auf Bratts Besetzung? Die Bekanntgabe von Bratts Besetzung in „Andor“ wurde zunächst geheim gehalten. Erst in der Episode „Was für ein festlicher Abend“ wurde seine Rolle als Bail Organa enthüllt. Bratt bereitete sich intensiv auf die Rolle vor, indem er die Szenen von Jimmy Smits studierte, um die Essenz des Charakters beizubehalten und gleichzeitig seine eigene Note hinzuzufügen.

Bratt trat in drei Episoden der zweiten Staffel von „Andor“ auf und spielte eine bedeutende Nebenrolle als enger Vertrauter von Mon Mothma in den frühen Tagen der Rebellion. Trotz anfänglicher Skepsis der langjährigen Star-Wars-Fans gelang es Bratt, sich nahtlos in die Rolle einzufügen und eine überzeugende Darbietung zu liefern.

Die Zukunft von Bail Organa im Star-Wars-Universum

Wird Bail Organa in zukünftigen Projekten auftauchen? Eine der größten Fragen bleibt, ob Bail Organa in zukünftigen Star-Wars-Projekten wieder auftauchen wird. Da Bail in „Star Wars: Eine neue Hoffnung“ durch die Zerstörung Alderaans stirbt, gibt es nur wenige offensichtliche Gelegenheiten, wo der Charakter erneut auftreten könnte. Viele Star-Wars-Projekte sind in Entwicklung, aber keines davon spielt in einer Zeit, in der Bail noch leben würde.

Obwohl die Zeitspanne zwischen „Die Rache der Sith“ und „Eine neue Hoffnung“ bereits umfassend abgedeckt wurde, könnte Lucasfilm dennoch Wege finden, weitere Geschichten rund um Bail zu erzählen. Ein Prequel zu „Rogue One“ schien zunächst keine offensichtliche Idee zu sein, entwickelte sich jedoch zu einem großen Erfolg. Ähnlich könnte es neue Ansätze geben, Bail Organa erneut auf die Bildschirme zu bringen.

Was denkst du darüber, dass Benjamin Bratt die Rolle von Bail Organa übernommen hat? Würdest du dich freuen, ihn in weiteren Star-Wars-Projekten zu sehen? Teile deine Meinung in den Kommentaren!