Battlefield 6 – Warum du dir keine Sorgen um Kartengrößen machen musst

Die Diskussion um die Kartengrößen in Battlefield 6 hat in der Gaming-Community für Aufsehen gesorgt. Während einige Fans besorgt sind, sehe ich das eher gelassen. Die Battlefield-Reihe ist bekannt für ihren Fokus auf groß angelegte Gefechte, die sich von anderen Shootern durch ihr episches Gameplay abheben. Die Karten sind weitläufig, es gibt viele Fahrzeuge, und die hohe Spieleranzahl schafft ein Gefühl von Chaos. Das ist ein starker Kontrast zu Call of Duty mit seinen schnellen 6v6-Lobbys. In Battlefield kannst du dich relativ leicht aus dem Geschehen zurückziehen und aus der Ferne beobachten.

Interessanterweise ging Battlefield 2042 in Sachen Größe zu weit. Mit bis zu 128 Spielern pro Match, oft ergänzt durch Bots, waren die Karten absurd groß. Dies führte zu zu viel Leerlauf und einem Mangel an Spielfluss, was DICE dazu veranlasste, einige Karten nachträglich zu überarbeiten. Diesmal hat Battlefield Studios erkannt, dass größer nicht immer besser ist, und sich für Battlefield 6 auf das Wesentliche konzentriert: 64-Spieler-Matches mit Fokus auf Zerstörung und das Gefühl von allumfassendem Krieg. Dennoch gab es Bedenken hinsichtlich der Kartengröße.

Kartengrößen in Battlefield 6: Kein Grund zur Sorge

Was kannst du von den neuen Karten erwarten? Die Beta von Battlefield 6 umfasste vier Karten, von denen drei merklich kleiner als in vorherigen Spielen waren. Die andere Karte, Liberation Peak, ist typischer, aber dennoch eingeschränkt, da jedes Team nur ein Fahrzeug hat und der Luftraum begrenzt ist. Der Fokus lag klar auf Nahkampf-Gameplay, um Spieler mit dem Moment-zu-Moment-Gunplay vertraut zu machen und Feedback zur Spielmechanik zu sammeln.

Einige befürchten, dass Battlefield 6 bei seiner Veröffentlichung im Oktober 2025 überwiegend kleine Karten bieten wird. Allerdings hat Battlefield Studios bereits versichert, dass es auch große Karten im Spiel geben wird. Meiner Meinung nach liegt der Fokus in diesem Spiel eher auf Dichte als auf schierer Größe. Große, offene Räume für Panzer und Infanterie sind großartig, aber auch der urbane Kampf ist wichtig.

Erfahrungen aus der Vergangenheit

Warum ist die Sorge um die Kartengröße unbegründet? Die Sorge um die Kartengröße ist nicht neu und auch nicht das erste Mal, dass Battlefield sich dieser Herausforderung stellt. Die Beta von Battlefield 3 fand auf Operation Metro statt, einer Karte ohne Fahrzeuge, die klaustrophobisch wirken kann. Diese Karte ist mittlerweile ein Publikumsliebling. Sie zeigte die Vielfalt der Kartengrößen, die Battlefield 3 bieten konnte, von reinen Infanteriekarten bis hin zu solchen, die alles zusammenmischen.

Selbst wenn alle neuen Karten von Battlefield 6 so klein wären wie die in der Beta, wäre ich nicht beunruhigt. Operation Firestorm wird zum Start verfügbar sein und Battlefield Studios hat angekündigt, basierend auf Fan-Wünschen weitere klassische Karten hinzuzufügen. Das bedeutet sicherlich, dass einige der großen Schlachtfelder wie Caspian Border oder Hainan Resort, die alle Aspekte des Gameplays abdecken, zurückkehren werden.

Welche Karten möchtest du in Battlefield 6 sehen? Lass es mich in den Kommentaren wissen und teile deine Gedanken zu den kommenden Schlachten!