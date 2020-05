Seit März hat Entwickler DICE kein Update zu Battlefield 5 veröffentlicht. Am morgigen Dienstag, den 12. Mai 2020 wird es wieder eine Aktualisierung für den Titel geben – allerdings zum vorletzten Mal. Denn Electronic Arts und DICE haben vor kurzem bekannt gegeben, dass man einen klaren Schlussstrich unter „Battlefield 5“ ziehen möchte und das Spiel nach Kapitel 6 von Tides of War nicht mehr weiter mit neuen Inhalten versorgen wird.

So geht es weiter mit Battlefield 5

Das aktuelle Kapitel, In den Dschungel, endet am 29. April. Im Sommer erscheint schließlich das letzte Update, das neue Inhalte, Waffen und Verbesserungen im Gepäck haben wird. Dabei peilen die schwedischen Entwickler den Monat Juni an. Zu erwarten ist neben neuen Waffen unter anderem eine frische Karte, die unter dem Codenamen Libya bekannt ist. Allerdings kämpfen auch die Entwickler aufgrund der derzeit stattfindenden Corona-Pandemie mit einigen Schwierigkeiten, da sie den Titel von Zuhause aus betreuen müssen.

„Da uns das Arbeiten von zu Hause vor erhebliche Herausforderungen stellt, werden wir euch im kommenden Monat über unsere Fortschritte auf dem Laufenden halten.“

Bis zum Release des neuen Battlefield-Ablegers, der für das kommende Geschäftsjahr geplant ist, erhalten Spieler in „Battlefield 5“ nach dem letzten Update also wöchentlich lediglich noch Rewards, die wohl im Juni in das Spiel implementiert werden.

Was steckt im Mai-Update zu Battlefield 5?

Bislang ist nicht genau bekannt, welche Inhalte und Änderungen das Update in diesem Monat beinhaltet wird. Die entsprechenden Patchnotes möchte DICE am heutigen Montag mit der Community teilen. Es in jedem Fall Änderungen am Gameplay, Bugfixes für diverse Probleme und eine neue Karte für den Outpost-Spielmodus geben. So soll Twistet Steel in besagtem Modus ab Donnerstag spielbar sein.