Battlefield 2042: Arbeit am Trailer soll 10 Monate gedauert haben

Battlefield 2042 sieht im Reveal-Trailer ziemlich beeindruckend aus und das ist natürlich kein Zufall: Die Arbeit an der großen Enthüllung soll stolze zehn Monate gedauert haben. Das verrät die Produktionsfirma in einem Interview. Darin erklären die Verantwortlichen unter anderem, wie die enge Zusammenarbeit mit DICE funktioniert hat und dass der gesamte Trailer komplett in der Frostbite-Engine entstanden ist.

Im Reveal-Trailer zu Battlefield 2042 steckt viel mehr Arbeit, als ihr vielleicht denkt

Darum geht’s: „Battlefield 2042“ bringt das beliebte Shooter-Franchise zurück und versetzt die Fans wieder in die Lage, auf futuristischen Schlachtfeldern mit modernen Waffen in die Schlacht zu ziehen. Das Gefühl, die große Sandkasten-Spielwiese mit einem großen Knall zurückzubringen, sollte laut den Menschen von der Marcom Cinematics-Gruppe beim ersten Trailer im Mittelpunkt stehen. Wie gut das gelungen ist, könnt ihr euch hier nochmal ansehen:

Der Enthüllungstrailer zu „Battlefield 2042“ kann jetzt schon als voller Erfolg bezeichnet werden. Er ist gerade mal drei Wochen alt, aber bereits über 16 Millionen Mal angeschaut worden. Über eine Million Menschen haben das Video mit einem „Gefällt Mir“ markiert. Das kann sich durchaus sehen lassen.

Keine bloße Show, sondern nah dran: Manch anderer Spiele-Trailer habe nicht besonders viel mit dem fertigen Spiel zu tun, wie Mattias Lindahl im Interview mit postPerspective zu Protokoll gibt. Im Gegensatz dazu sei beim Battlefield-Trailer das Ziel gewesen, sich darauf zu konzentrieren, was auch tatsächlich im Spiel zu sehen sein wird. Um auch den Look möglichst genau zu treffen, wurde das ganze Video zusätzlich in derselben Spiele-Engine erschaffen worden, also dem Grafikgerüst, das „Battlefield 2042“ zugrunde liegt.

10 Monate Arbeit für 5 Minuten: Um den knapp fünf Minuten langen Trailer zu „Battlefield 2042“ zu gestalten, seien insgesamt zehn Monate benötigt worden. Bereits im Juli 2020 habe das Team mit den ersten Storyboards begonnen. Da die Arbeit in enger Kooperation mit dem Entwicklerstudio DICE abgelaufen ist und auch umfangreiche Motion-Capturing-Aufnahmen stattgefunden haben, wurde es zur bisher längsten Produktion des Teams.

„Battlefield 2042“ erscheint am 22. Oktober 2021 für PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series S/X und den PC. Dieses Mal geht es wieder in die nahe Zukunft und erstmals könnt ihr euch sowohl auf Matches mit bis zu 128 Spieler*innen als auch auf umfangreiche Wetterphänomene wie Stürme gefasst machen.