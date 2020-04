Es ist endlich offiziell: Der neue Assassin’s Creed-Teil wurde enthüllt und bestätigt tatsächlich die zahlreichen Leaks und Gerüchte: Assassin’s Creed Valhalla lautet der offizielle Name und spielt im kalten Norden des mitteleuropäischen Frühmittelalters. Kurz gesagt: Die Wikinger kommen!

Und es kommt noch besser: Am morgigen Tag erfolgt bereits ein erster Trailer zu „Assassin’s Creed Valhalla“.

Assassin’s Creed Valhalla live enthüllt

Mit einer einmaligen und fesselnden Ankündigung hat Ubisoft heute endlich offenbart, was uns in dem neuen Teil erwartet. In einem Livestream durften wir dem australischen Künstler Kode „Bosslogic“ Abdo heute über acht Stunden in Echtzeit dabei zusehen, wie er ein einzigartiges Artwork erschafft, das uns das Setting und den Namen von „Assassin’s Creed Valhalla“ offenbart.

Begonnen mit einer epischen, rauen, Landschaft und tosendem Meer, was schon erahnen ließ, dass wir uns wohl im hohen, stürmischen Norden befinden, folgte eine Schlacht-Szene und die charakteristischen Schlachtschiffe der Nordmänner – damit war das mittelalterliche Wikinger-Setting beinahe schon bestätigt.

Somit setzte sich nach und nach das Puzzle zusammen, bis schließlich die Silhouette des Protagonisten gefüllt wurde.

Trailer-Premiere von Assassin’s Creed Valhalla

Das Ende des Livestreams gipfelte schließlich in der Ankündigung der Trailer-Weltpremiere zum neuen „Assassin’s Creed Valhalla“ , die am 30. April 2020 um 17 Uhr deutscher Zeit erfolgen soll.

Mit hoher Wahrscheinlichkeit erhalten wir dann auch ein Release-Datum oder zumindest einen eingegrenzteren Veröffentlichungszeitraum.

Der Wikinger-Protagonist mit Rabe

Mit dem Kleidungsstil der Hauptfigur wurde vielen endgültig klar, was wir in dem Kunstwerk erblicken: Einen Wikinger, doch Assassinen-gerecht mit einer Axt, die das Assassinen-Symbol trägt, bestehend aus zwei über Kopf gestellten Äxten.

Einen Namen hat der bärtige Wikinger zwar noch nicht, beeindruckend sieht er jedoch allemal aus. Und möglicherweise wird die neue Hauptfigur diesmal nicht von einem Adler begleitet, sondern von einem Raben. Zumindest lässt dies das fertiggestellte Artwork durchaus vermuten.

© Kode „Bosslogic“ Abdo/Ubisoft

Wie passt Assassin’s Creed Valhalla in die Zeitlinie?

Damit erwartet uns ganz offensichtlich der chronologische Nachfolger von Assassin’s Creed Origins. Während wir mit Assassin’s Creed Odyssey zeitlich noch einmal einen Schritt in die ursprünglichste Vergangenheit wagten, noch bevor die Bruderschaft der Assassinen überhaupt existierte, befanden wir uns mit Origins bereits im 4. Jahrhundert v. Christus. Hier konnten wir bei der Entstehung des Assassinen-Ordens, der sich gegen die Templer und seine radikale Ordnung auflehnt, live dabei sein.

„Assassin’s Creed Valhalla“ wird dagegen einen Sprung in die Wikingerzeit und damit in die Jahre 793–1050 n. Chr machen. Da das nordische Wikingervolk im Jahr 793 einen schweren Überfall auf britannischen Boden beim Kloster Lindisfarne vollzog und das Bauwerk auf der rechten Seite des Artworks diesem Kloster ausgesprochen ähnlich sieht, könnt es also durchaus sein, dass wir direkt mit dem Auftakt des Wikinger-Zeitalter durchstarten.