Assassin’s Creed Valhalla: Funko zeigt zwei Pop-Figuren von Eivor

Auf der „Funko Fair“ kündigt das Unternehmen Funko derzeit an zehn Tagen neue Pop-Figuren an. Darunter auch welche, die auf Ubisofts Action-RPG Assassin’s Creed Valhalla basieren.

Gezeigt wurden zwei Figuren, die den männlichen Eivor darstellen. Eine Figur trägt eine Axt, die andere zwei in ihren Händen. Bei der Variante mit zwei Äxten handelt es sich um eine für Gamestop-exklusive Figur.

Es ist durchaus denkbar, dass noch weitere Figuren zum Spiel folgen, darunter die weibliche Eivor.

Assassin’s Creed Valhalla-Held mit ziemlich großem Kopf

Funko stellt seit 1988 Spielzeug her und stieg mit Wackelkopffiguren in den Markt ein. Ab 2011 wurden die Pop-Figuren ins Sortiment aufgenommen. Dabei handelt es sich um aus Spielen oder auch Filmen und Serien bekannte Charaktere, die aber im Chibi-Stil gehalten sind. Das bedeutet, die Köpfe sind im Vergleich zum Körper recht groß und die Gesichter verfügen zudem über große Augen.

Funko stellt diese Figuren beispielsweise unter den Lizenzen von Game of Thrones, Disney, Marvel, Star Wars oder Harry Potter her. Und nun auch für Ubisofts „Assassin’s Creed Valhalla“. Bisher sind diese aber nur als Vorbestellungen zu haben. Der Release erfolgt dann in diesem Frühjahr.