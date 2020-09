Apple-Watch-Event findet am 15. September statt: Hier den Livestream schauen

Auch in diesem Herbst wird der Elektronikkonzern Apple neue Produkte vorstellen. Doch dieses Mal scheint es so, dass der Fokus nicht auf den neuen iPhones liegen wird. Aufgrund der COVID-19-Pandemie wird Apple am 15. September 2020 zwar ein Event veranstalten, doch lediglich in Form eines Livestreams.

Wann: Am 15. September 2020 ab 19 Uhr live auf der Apple-Webseite oder via YouTube.

Normalerweise werden in diesem Rahmen jedes Jahr die neuen Smartphones des Technologieunternehmen in Los Altos im Silicon Valley präsentiert. Doch in diesem Jahr ist vieles anders.

Die neue Apple Smart Watch

Schon das Motto „Time Flies“ verdeutlicht, dass sich das kommende Event wohl vor allem um die neue Apple Watch drehen wird. Weiterhin ist der Tech-Blogger Guilherme Rambo in den Metadaten des Livestreams, den wir für euch oberhalb in diesem Beitrag eingebunden haben, auf das Keyword Series 6 gestoßen, das ebenfalls unmissverständlich auf die Smartwatch-Kollektion von Apple zu deuten scheint.

Angeblich wird die smarte Uhr eine verbesserte Schlafanalyse ermöglichen und zudem über einen schnelleren Prozessor verfügen. Ein weiteres Schlagwort in dem bereits angelegten Stream ist der Begriff iPad Air. Auch dazu könnte es also Neuigkeiten während des Streams geben.

Das neue Apple iPhone 12

Möglicherweise werden wir im Rahmen des Events auch andere Produkte zu Gesicht bekommen. Recht sicher ist man sich in Insiderkreisen aber, dass die nächste Generation der Apple-Telefone bedingt durch die Corona-Krise erst gegen Mitte Oktober vorgestellt wird.

Einige Details zu den neuen iPhones sind bereits bekannt. So wird es in diesem Jahr wohl insgesamt vier neue Geräte geben. Dazu gehören die beiden High-end-Modelle iPhone 12 Pro (6,1) und iPhone 12 Pro Max (6,7 Zoll) sowie das günstigere iPhone 12 in zwei unterschiedlichen Größen.