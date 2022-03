Apple Event mit iPhone SE 3: Am 8. März geht es los!

Seit einigen Wochen wird gemutmaßt, dass Apple im Frühjahr sein iPhone SE 3 und weitere Technik vorstellen wird. Nun steht das gerüchteweise gestreute Datum des 8. März fest. Erste Einladungen bestätigen dieses.

iPhone SE 3, iPad Air und mehr

Fans von Apple wissen, dass das kalifornische Unternehmen jährlich zwei spannende Events abhält. In einigen Tagen ist es wieder so weit. Bereits am 8. März möchte der iPhone-Erfinder neue Hardware vorstellen. Da wäre zum einen das iPhone SE 3. Dieses soll zwar optisch seinen Vorgängern wie ein Ei dem anderen gleichen. Unter der Haube soll jedoch leistungsstarke Hardware der aktuellen iPhone-Flaggschiffe werkeln.

Auch das iPhone SE 3 dürfte im selben Design wie seine Vorgänger daherkommen. © Apple

Feststeht auch die Vorstellung des neuesten iPad Air. Bei diesem dürfte uns neben einem neuen Prozessor aber höchstwahrscheinlich nicht viel Neues erwarten. Doch Apple möchte höchstwahrscheinlich nicht nur die neueste Generation seines günstigsten iPhones nebst neuem iPad Air vorstellen. Höchstwahrscheinlich dürfte uns auch etwas Neues zur Mac-Familie erwarten.

Wiedergeburt des großen iMac?

Mittlerweile gilt es fast schon als gesichert, dass wir am 8. März einen Neuzugang in der Mac-Familie begrüßen können. Apple betitelt sein Event nämlich mit den markanten Worten „Unsere Vorstellung von Performance“.

iPhone 14: Die Gerüchteküche brodelt

Da wir weder mit dem iPhone SE 3, noch mit dem iPad Air ein Flaggschiff des Lineups von Apple vorgestellt bekommen, ist die Präsentation anderer Hardware durchaus denkbar. Bei dem Begriff Performance dürfen wir durchaus an eine Neuauflage des großen iMac denken. In diesem könnte dann der nagelneue M2-Prozessor von Apple werkeln.

Kommt eine große Version des bunten iMac 24? © Apple

Wirft man einen Blick auf das Event-Logo, ist eine entsprechende Ankündigung gar nicht so abwegig. Schließlich erscheint dieses in bunten Farben, die an die Varianten des farbenfrohen iMac 24 erinnern.

Apple Event im März: Kommt der große iMac?

Die neue Prozessortechnik könnte gerüchteweise auch in einem neuen MacBook Air oder gar einem Mac mini Platz finden. Höchst überraschend wäre wiederum die Vorstellung eines neuen Mac Pro – dem Flaggschiff unter den Macs. Wir sind schon jetzt gespannt, mit welchen Neuzugängen Apple um die Ecke kommen wird.