Anno 1800 im Angebot für nur 19,99 Euro – Ubisoft Store Sale

Derzeit könnt ihr das Aufbauspiel „Anno 1800“ im Rahmen einer Rabattaktion im Ubisoft Store günstiger kaufen.

Normalerweise bietet Ubisoft Anno 1800 in der Standard Edition für 59,99 Euro an. Da der französische Publisher und Entwickler aber aktuell einen Rabatt in Höhe von 50 Prozent gewährt, könnt ihr den Titel bereits für günstige 29,99 Euro erwerben. Doch das ist noch nicht der finale Preis. Mit dem 10-Euro-Gutschein bekommt ihr auf „Anno 1800“ noch einmal einen Rabatt von 10 Euro.

Wie das genau funktioniert, erklären wir euch in diesem Beitrag. Somit zahlt ihr für die Standard Edition lediglich 19,99 Euro.

Standard Edition zu Anno 1800 im Angebot

Anno 1800 Deluxe Pack für 4,99 Euro Vier exklusive Symbole für dein Unternehmen zur Anpassung deines Spielprofils. Der digitale Soundtrack Das digitale Artbook



Was muss ich über Anno 1800 wissen?

Das Aufbauspiel des Entwicklerstudios Ubisoft Blue Byte Mainz ist der siebte Teil der Anno-Reihe und der Nachfolger des 2015 erschienen „Anno 2205“. Der Titel besitzt zwei verschiedene Spielmodi für Einzelspieler. So gibt es die Kampagne mit einem fest vorgegebenen Handlungsstrang sowie den freien Spielmodus. Hier könnt ihr selbst entscheiden, ob ihr vorgegebenen oder benutzerdefinierten Einstellungen folgen möchtet.

„Anno 1800“ ist am 16. Aprilr 2019 für PC erschienen.