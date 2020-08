Animal Crossing: Wie funktioniert das Träumen in New Horizons? Alle Infos!

Mit dem zweiten großen Sommer-Update hat endlich wieder das Träumen in Animal Crossing: New Horizons gefunden. Wir erklären euch, wie ihr das neue Traum-Feature benutzt, wofür ihre die Schlummeranschriften benötigt, wie ihr eure Insel mit der Welt teilt und selbst eine Schlummeranschrift erhaltet.

Wofür ist schlummern überhaupt gut? Mit der Funktion könnt ihr nicht nur eurem Charaktere eine kleine Pause gönnen, sondern insbesondere die Inseln anderer Spieler besuchen, um euch eine Nase Inspiration oder Designs als Souvenirs zu holen. Außerdem könnt ihr so eure Insel mit der ganzen Welt teilen.

Inhaltsverzeichnis

Wie schlummere ich in Animal Crossing: New Horizons?

Um euch in „Animal Crossing: New Horizons” überhaupt ins Land der Träume begeben zu können, benötigt ihr zunächst eine Internetverbindung und eine aktive Mitgliedschaft bei Nintendo Switch Online sowie das passende Möbelstück: Ein Bett. Habt ihr euer Spiel bereits auf Version 1.4.0 aktualisiert, wird ein schönes Exemplar von Serenada in eurem Briefkasten liegen, solltet ihr zuvor noch keines besessen haben.

Anschließend legt ihr euch ganz einfach in euer Bettchen und wählt: Schlafen klingt gut!

So schlummert ihr euch auf die Insel eurer Träume. © Nintendo

Anschließend begegnet ihr in einer fluffig-nebulösen Traumwelt der aus früheren Teilen bekannten Serenada, die in Animal Crossing: New Leaf stets im Schlummerhaus auf euch wartete. Die selbsternannte Bibliothekarin der Träume fragt euch in dieser Zwischenwelt nun, ob ihr euch im Schlaf auf die Inseln anderer Spieler begeben oder eure eigene Heimat mit der Welt teilen möchtet.

Eure eigene Trauminsel teilen

Wie stelle ich meine eigene Insel zum Träumen zur Verfügung? Wenn ihr euch in der Zwischenwelt befindet, könnt ihr auswählen, dass ihr eure eigene „Animal Crossing: New Horizons”-Insel in die Traumbibliothek hochladen möchtet. Auch dafür benötigt ihr eine Internetverbindung. Teilt ihr die Traumversion eurer Insel, zählen dazu auch die folgenden Inhalte:

Dein Name

Deine Pass-Einträge

Das Aussehen deiner Insel

Die Zimmer in Häusern

Eigene Designs

Beiträge am schwarzen Brett

Nach erfolgreichem Upload eurer Insel in die Traumbibliothek erhaltet ihr eure persönliche Schlummeranschrift. Sie beginnt stets mit DA –.

Wo finde ich meine Schlummeranschrift? Solltet ihr sie bei erstmaligen Upload verlegt haben, findet ihr die Schlummeranschrift nachträglich noch einmal in eurem Pass und auf eurer Karte.

Beachtet: Es ist immer nur der Zustand der Insel zum Zeitpunkt des Uploads verfügbar. Habt ihr eure Insel überarbeitet, muss sie aktualisiert hochgeladen werden. Das geht allerdings nur 1 Mal pro Tag.

Trauminseln anderer besuchen

Möchtet ihr weit entfernte Inseln besuchen ohne in den Flieger steigen zu müssen, könnt ihr euch ebenso auf die Inseln anderer Spieler träumen.

Was kann ich nicht machen? Dorthin könnt ihr jedoch keinerlei Items, Werkzeuge und Co. mitnehmen und von dort aus auch nicht in eure New Horizons-Welt. Eigentlich logisch, ihr seid ja nur „gedanklich” dort.

Was brauch ich fürs Träumen einer anderen Insel? Um auf anderen Inseln zu landen benötigt ihr eine Internetverbindung, Nintendo Switch Online und die Schlummeranschrift eurer Wunschinsel.

Ihr landet im Traum auf dem Festplatz eurer Zielinsel. Dort kehrt ihr auch wieder zurück, um in eurem heimischen Bett aufzuwachen. © Nintendo

Was kann ich auf anderen New Horizons-Inseln machen? Der Schlummer-Besuch anderer Spielerinseln dient wohl vor allem der Inspiration und Abwechslung, weshalb sich die Möglichkeiten zum Zeitvertreib recht begrenzt halten. Ihr könnt …

Museum besuchen

Mit Bewohnern reden

Häuser der Bewohner betreten

Designs am Design-Terminal abrufen

Bestimmte Gegenstände aufsammeln

Werkzeug aufsammeln und benutzen

Über die Insel laufen

Wie kehre ich auf meine „Animal Crossing: New Horizons”-Insel zurück? Ihr wacht auf dem jeweiligen Festplatzt der gewählten Schlummercode-Insel auf und könnt auch nur dort wieder zurückkehren, indem ihr euch in das Bett legt.

Ideen und Designs könnt ihr von den fremden Inseln mit nach Hause nehmen. © Nintendo

Wo finde ich coole Schlummeranschriften?

Solltet ihr nicht wissen, auf welche fremde Insel ihr reisen und welche Schlummeranschriften ihr nutzen könnt, lasst euch auf Twitter, Reddit und Facebook inspirieren. Gebt hierfür Dream Address und bestenfalls noch die Abkürzung ACNH in die jeweiligen Suchleisten der Plattformen ein und erhaltet so einige Schlummercodes, die euch auf ziemlich coole Spielerinseln träumen lassen können.