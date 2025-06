Animal Crossing-Teaser bei Nintendo Direct erwartet – Neues Spiel in Sicht?

Die Gaming-Community ist in Aufruhr, denn ein neues Gerücht deutet darauf hin, dass ein neues Animal Crossing-Spiel möglicherweise bald enthüllt wird. Animal Crossing: New Horizons, ein äußerst beliebtes Spiel auf der ursprünglichen Nintendo Switch, hat eine riesige Fangemeinde aufgebaut. Kein Wunder also, dass viele gespannt auf Neuigkeiten zur nächsten Fortsetzung warten, insbesondere nach dem Launch der Nintendo Switch 2, der keine Hinweise auf ein neues Animal Crossing-Spiel enthielt.

Die jüngsten Informationen stammen vom Nintendo-YouTuber Beatemups, auch bekannt als Wood Hawker, der in einem kürzlichen Podcast behauptete, Zugang zu Informationen über eine bevorstehende Nintendo Direct-Präsentation im Juli zu haben. Laut Hawker könnte diese Präsentation Details zu mehreren neuen Spielen für die Switch 2 enthalten, darunter eine mögliche Enthüllung zum nächsten Animal Crossing-Spiel.

Was erwartet die Fans bei der Nintendo Direct?

Welche Spiele könnten bei der Nintendo Direct präsentiert werden? Laut Hawker könnten während der Nintendo Direct im Juli mehrere große Titel für die Switch 2 vorgestellt werden. Dazu zählen Metaphor: Refantazio, The Witcher 3 und Death Stranding: Director’s Cut, die angeblich für die Switch 3 portiert werden. Zudem deutet er auf ein mögliches Veröffentlichungsdatum für Metroid Prime 4 hin, das kürzlich durch einige Poster-Leaks ins Gespräch kam.

Darüber hinaus könnte es eine Überraschung für Pokémon-Fans geben, denn angeblich soll Pokémon Colosseum einen Schatten-Drop für die GameCube-Bibliothek der Switch 2 erhalten. Auch wenn nicht alle Informationen bestätigt sind, bleibt die Möglichkeit eines neuen Animal Crossing-Spiels das Highlight für viele Fans.

Die Zukunft von Animal Crossing

Was könnte das neue Animal Crossing-Spiel bieten? Beatemups behauptet, dass am Ende der Nintendo Direct ein Teaser für ein neues Animal Crossing-Spiel gezeigt wird. Dieser Teaser könnte Isabelle auf einer Karte zeigen, die auf ein neues Spiel hinweist, möglicherweise mit einem Veröffentlichungsfenster für 2026. Dies wäre ein bedeutender Moment für die Community, die seit der Enthüllung der Switch 2 auf Neuigkeiten wartet.

Obwohl Leaks wie dieser oft mit Vorsicht zu genießen sind, bleibt die Hoffnung auf ein neues Animal Crossing-Spiel groß. Animal Crossing: New Horizons war ein massiver Erfolg und verkaufte sich weltweit über 47 Millionen Mal. Viele Spieler genießen das Spiel immer noch, und die Aussicht auf eine neue Version könnte die Verkaufszahlen der Switch 2 erheblich ankurbeln.

Spekulationen und Erwartungen

Wie realistisch sind die Gerüchte um eine Nintendo Direct? Bisher wurde keine offizielle Ankündigung für eine Nintendo Direct im Juli gemacht, und es ist wichtig zu beachten, dass vollständige Listen von Spielen in Leaks selten vollständig korrekt sind. Dennoch könnte ein Teaser für ein neues Animal Crossing-Spiel realistischer sein, da es sich um eines der größten Franchises von Nintendo handelt.

Für den Moment bleibt abzuwarten, ob wir tatsächlich im Juli mehr über das neue Animal Crossing erfahren werden. Ein Pokémon Presents ist für den 22. Juli 2025 geplant, aber eine Nintendo Direct wurde bisher nicht offiziell bestätigt. Wir können nur hoffen, dass die Gerüchte wahr sind und bald neue Abenteuer auf uns warten.

