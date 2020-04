Mit dem aktuellsten Update für Animal Crossing: New Horizons könnt ihr endlich wieder Kunstwerke sammeln! Denn Kunstfuchs Reiner legt mit seinem zwielichtigen Kutter neuerdings am geheimen Strand eurer Insel an und verkauft euch, wie bereits in den Vorgänger-Teilen, Gemälde, Skulpturen und Antiquitäten.

Eure Funde könnt ihr dann auch von Eugen auf ihre Echtheit hin prüfen lassen und dem Museum spenden. Wie genau ihr die Kunstgalerie erstmalig eröffnet, erklären wir euch in diesem Beitrag:

Animal Crossing: New Horizons – Wie schaltet man die Kunstgalerie frei?

Reiners Schatzkutter in New Horizons betreten

Um überhaupt in den Genuss zu kommen, Reiners mysteriösen Kutter zu betreten, müsst ihr erst einmal das Vertrauen des Händlers gewinnen. Dafür müsst ihr dem Fuchs zwei Mal auf eurer Insel begegnen:

Bei der ersten Begegnung erhaltet ihr von eurem „Cousin“ Reiner euer erstes Kunstwerk für 4980 Sternis überreicht, mit dem ihr zugleich die Kunstsammlung in eurem Museum starten könnt. An Tag der Galerie-Eröffnung sollte Reiners Schatzkutter dann am nördlichen Ende eurer Insel erstmalig erscheinen, beteten könnt ihr ihn allerdings noch nicht. Dafür müsst ihr den kunstaffinen Fuchs erst ein zweites Mal auf eurer Insel antreffen und mit ihm sprechen. Im Laufe des Gesprächs solltet ihr dann das Vertrauen von Reiner gewinnen und könnt fortan den Schatzkutter besuchen.

Wie oft erscheint Reiner Kutter auf eurer Insel? Wie bei einigen anderen Händler-Charakteren ist es vom Zufall abhängig, wann Reiner mit seinem Kutter auf eurer Insel erscheint. Solltest du allerdings nicht bis ans nördliche Ende deines Eilands laufen wollen, um nachzusehen, schau einfach auf deiner Karte. Dort ist erkennbar, ob er da ist oder nicht.

Kunstwerke in Animal Crossing: New Horizons – Fälschungen und Originale

Wenn ihr das Schiffchen betretet, solltet ihr eure Augen gut aufsperren, denn es ist aus gutem Grund verdammt dunkel in dem kleinen Raum. Reiner hat in seinem täglichen Sortiment von insgesamt 4 Kunstwerken, nämlich nur 1 Original vorzuweisen. Das heißt unter den Gemälden oder Skulpturen sind 3 Fälschungen. Jeden Tag könnt ihr dabei nur ein Kunstwerk kaufen, das euch am nächsten Tag nach Hause geliefert wird.

Um die Fälschungen besser zu erkennen, schaltet Reiner freundlicherweise eine Taschenlampe ein, mit der ihr die Werke zunächst genauer unter die Lupe nehmen könnt. Wer mit den Details der berühmten Kunstwerken nicht vertraut ist und nicht ahnt, wo hier die Fehler liegen könnten, schaut also lieber in die folgende Liste, in der wir euch zeigen, welche Gemälde, Skulpturen und Relikte echt und welche gefälscht sind:

16 Gefälschte Gemälde

Original

Fälschung © Nintendo/Giuseppe Arcimboldo: „Der Sommer“

In der Fälschung fehlt die Strohblume.

Original

Fälschung © Nintendo/Leonardo da Vinci: „Der vitruvianische Mensch“

Auf der Fälschung ist rechts oben ein Kaffeefleck.

Original

Fälschung © Nintendo/Sandro Botticelli: „Die Geburt der Venus“

In der Fälschung fehlen die Bäume im Hintergrund.

Original

Fälschung © Nintendo/Itō Jakuchū: „Hahn und Henne mit Hortensien“

In der Fälschung fehlen die Trauben und der Schriftzug.

Original

Fälschung © Nintendo/Thomas Gainsborough: „Junge in Blau“

In der Fälschung trägt der Junge langes Haar.

Original

Fälschung © Nintendo/Leonardo da Vinci: „Dame mit dem Hermelin“

In der Fälschung ist der Hermelin grau.

Original

Fälschung © Nintendo/Tawaraya Sōtatsu: „Wandschirm mit Fujin & Raijin“

In der Fälschung ist ein Schriftzug vorhanden und Fūjin ist weiß.

Original

Fälschung © Nintendo/Pieter Bruegel der Ältere: „Der Jäger im Schnee“

In der Fälschung fehlen ein Mensch und einige Tiere.

Original

Fälschung © Nintendo/Diego Velázquez: „Las Meninas“

In der Fälschung zeigt der Mann im Türrahmen mit dem Daumen nach oben.

Original

Fälschung © Nintendo/ Hishikawa Moronobu: „Zurückblickende Schönheit“

In der Fälschung füllt die Frau beinahe das gesamte Bild aus.

Original

Fälschung © Nintendo/Leonardo da Vinci: „Mona Lisa“

In der Fälschung hat die Mona Lisa markante Augenbrauen.

Original

Fälschung © Nintendo/Jan Vermeer: „Dienstmagd mit Milchkrug“

In der Fälschung wird viel mehr Milch aus dem Krug gegossen.

Original

Fälschung © Nintendo/Rembrandt van Rijn: „Die Nachtwache“

In der Fälschung fehlt dem Mann im Vordergrund ein Hut.

Original

Fälschung © Nintendo/Tōshūsai Sharaku: „Ōtani Oniji III. als Yakko Edobei“

In der Fälschung sind die Augenbrauen gespiegelt.

Original

Fälschung © Nintendo/Jan Vermeer: „Das Mädchen mit dem Perlenohrgehänge“

In der Fälschung trägt das Mädchen einen Sternenohrring.

Original

Fälschung © Nintendo/Tawaraya Sōtatsu: „Wandschirm mit Fujin & Raijin“

In der Fälschung ist Raijin grün und ein Schriftzug eingefügt.

11 Gefälschte Skulpturen

Original

Fälschung

© Nintendo/Unbekannt: „Kapitolinische Wölfin“

In der Fälschung streckt die Wölfin die Zunge raus.

Original

Fälschung

© Nintendo/Michelangelo Buonarroti: „David“

In der Fälschung hält David ein Buch im Arm.

Original

Fälschung

© Nintendo/Myron: „Diskobolos“

Die Fälschung trägt eine Uhr am Wurfarm.

Original

Fälschung

© Nintendo/ Unbekannt: „Shakōki Dogū“

Die Fälschung trägt zusätzlichen Kopfschmuck.

Original

Fälschung

© Nintendo/ Unbekannt: „Terakotta-Krieger“

Die Fälschung hat einen Spaten in der Hand.

Original

Fälschung

© Nintendo/ Unbekannt: „Houmuwu-Ding“

Die Fälschung wurde mit einem Deckel ausgestattet.

Original

Fälschung

© Nintendo/ Unbekannt: „Venus von Milo“

Die Fälschung trägt eine Kette um den Hals.

Original

Fälschung

© Nintendo/ Thutmosis : „Büste der Nofretete“

Die Fälschung trägt einen Ohrring.

Original

Fälschung

© Nintendo/ Unbekannt: „Olmekischer Kolossalkopf“

Die Fälschung zeigt einen lächelnden Mund.

Original

Fälschung

© Nintendo/ Unbekannt: „Stein von Rosette“

Die Fälschung ist blau gefärbt.

Original

Fälschung

© Nintendo/ Unbekannt: „Nike von Samothrake“

In der Fälschung wird das Bein nicht nach hinten gestreckt.

Kunstwerke ohne Fälschungen

Es gibt jedoch auch insgesamt 16 Gemälde und Skulpturen von denen tatsächlich keine Duplikate existieren. Eine Liste dieser einzigartigen Originalen findet ihr im Folgenden.

Gemälde ohne Fälschungen

Bekanntgemälde – Jean-François Millet: „Die Ährenleserinnen“

– Jean-François Millet: „Die Ährenleserinnen“ Blumengemälde – Vincent van Gogh: „Fünfzehn Sonnenblumen“

– Vincent van Gogh: „Fünfzehn Sonnenblumen“ Funkelgemälde – Vincent van Gogh: „Sternennacht“

– Vincent van Gogh: „Sternennacht“ Hübschgemälde – Édouard Manet: „Pfeifer“

– Édouard Manet: „Pfeifer“ Kraftgemälde – Jean-François Millet: „Sämann“

– Jean-François Millet: „Sämann“ Lichtgemälde – William Turner: „Die kämpfende Temeraire“

– William Turner: „Die kämpfende Temeraire“ Perfektgemälde – Paul Cézanne: „Stillleben mit Äpfeln und Orangen“

– Paul Cézanne: „Stillleben mit Äpfeln und Orangen“ Rätselgemälde – Arnold Böcklins: „Die Toteninsel“

– Arnold Böcklins: „Die Toteninsel“ Ruhegemälde – Georges Seurat: „Ein Sonntagnachmittag auf der Insel La Grande Jatte“

– Georges Seurat: „Ein Sonntagnachmittag auf der Insel La Grande Jatte“ Strenggemälde – Édouard Manet: „Bar in den Folies Bergère“

– Édouard Manet: „Bar in den Folies Bergère“ Versinkgemälde – John Everett Millais: „Ophelia“

– John Everett Millais: „Ophelia“ Wahrgemälde – Eugène Delacroix: „Die Freiheit führt das Volk“

– Eugène Delacroix: „Die Freiheit führt das Volk“ Warmgemälde – Francisco de Goya: „Die bekleidete Maja“

– Francisco de Goya: „Die bekleidete Maja“ Wellengemälde – Katsushika Hokusai: „Die große Welle von Kanagawa“

Skulpturen ohne Fälschungen