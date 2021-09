Kofis Café öffnet bald in Animal Crossing: New Horizons

Bald kommt eines der meistgewünschten Features nach Animal Crossing: New Horizons. Kofi wird nämlich endlich sein Café Taubenschlag eröffnen, in dem Spielerinnen und Spieler bei einer heißen Tasse Kaffee die Seele baumeln lassen können.

Café in AC New Horizons: Kofi lädt ab November zu einer heißen Tasse Kaffee

„Animal Crossing: New Horizons“ ist nun schon seit anderthalb Jahren auf dem Markt und die kleine Inselidylle wird mit zusätzlichen Inhalten erweitert. Ende dieses Jahr kommt endlich eines der meistgewünschten Features.

Kofis Café Taubenschlag feiert im Nintendo Switch-Teil seine Eröffnung. Die Kaffee liebende Barista-Taube gehörte schon in früheren Ablegern der Reihe zum festen Freizeitangebot in der jeweiligen Stadt – anfangs noch innerhalb des Museums, in „New Leaf“ dann mit einem eigenen, freistehenden Lokal. Zum Release von „New Horizons“ wurde er allerdings von vielen Fans vermisst, aber das ändert sich bald.

Wann öffnet Kofis Café? Im November 2021 könnt ihr dem Café in ACNH einen Besuch abstatten. Es befindet sich wieder im Museum. Ein genaues Datum ist noch nicht bekannt.

Was bietet das Café? Neben leckeren Tassen Kaffee und ein paar Plauderstündchen mit Kofi könnt ihr mit etwas Glück einen eurer Inselbewohner oder anderen Animal Crossing-Charakter am Tresen antreffen und mit ihm quatschen.

Was ist mit K.K. Slider? Bislang muss der Musikerhund quasi als Straßenkünstler vor dem Service Center sein Publikum versammeln. Vielleicht kann er wie in vorherigen Teilen wieder eine Bühne in Kofis Café für seine Auftritte nutzen.

Es kommt eine Animal Crossing Direct

Nintendo kündigt für Oktober eine Animal Crossing Direct an, die neue Features zum Spiel vorstellen wird – darunter weitere Infos zum Kofi-Update. Dort werden wir obendrein das Datum für die Café-Eröffnung erfahren.