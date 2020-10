Animal Crossing: Eure beliebtesten Aktivitäten und Gegenstände in New Horizons

Wie vertreibt ihr euch am liebsten die Zeit in Animal Crossing: New Horizons? Und welche Gegenstände benutzt ihr dabei? Die Auswertung englischsprachiger Google-Suchergebnisse hat dazu nun offenbar die Antworten geliefert und zeigt, welchen Aktivitäten ihr am liebsten nachgeht und welche Möbel und Klamotten dabei zum Einsatz kommen.

Wie wurden die Daten ausgewertet? Um entsprechende Statistiken anzufertigen, hat die Seite Blue Planet Aquarium Keyword-Daten gesammelt und die Google-Suche nach Dorfbewohnern, Einrichtungsgegenständen, Möbeln und Kleidungsstücken in „Animal Crossing: New Horizons“ analysiert und so herausgefunden, womit die Spieler die meiste Zeit im Spiel verbringen.

Die beliebtesten Aktivitäten und Gegenstände in ACNH

Unter der Auswertung war auch die Beliebtheit der 391 Dorfbewohner in ACNH, von denen hier Huschke, Jens und Koko den Sieg davontragen. Dazu haben wir jedoch bereits eine Liste, die danach aufgestellt wurde, mit welchen Charakteren im Netz am meisten via Echtgeld gehandelt wird:

Die 15 beliebtesten Bewohner in Animal Crossing: New Horizons

Doch wie sieht es mit den Beschäftigungsmöglichkeiten im Spiel aus? Was treiben die Spieler den lieben langen Tag so? Die Antworten sehen so aus:

12 beliebtesten Aktivitäten in ACNH

Museum vervollständigen (20%) Umgebungsgestaltung (13%) Insekten fangen (11%) Mit Bewohnern reden (10%) Fischen (9%) Gartenarbeit (7%) Einkaufen (7%) Schwimmen (7%) Sternis sammeln (6%) Herstellen und Dekorieren (5%) Inseln besuchen (3%) Haus ausbauen (2%)

Und wie sieht es mit Klamotten aus? Was trägt man so auf den New Horizons-Inseln? Offenbar geht es häufig sehr elegant und preisintensiv zu:

20 beliebtesten Kleidungsstücke

Königinnenkrone Königskrone Goldrüstung Turnbeutel Magdkleid Meme-Shirt Prinzessinenkleid Brautkleid Superheldenkostüm Blättchenschirm Kaugummiblase Bluejeansjacke Schnuller Power-Anzug Paar Wassersportschuhe Papiertüte Regenmantel Paar Filzpantoffeln Strohhut Diadem

Zu guter Letzt ist es natürlich interessant, womit die „Animal Crossing: New Horizons“-Spieler so ihre Inseln und Häuser dekorieren. Hierbei durchmischt sich ziemlich Alltägliches mit einigen abgefahrenen Items:

20 beliebtesten Möbel & Haushaltswaren

Rakete Eisen-Holz-Kommode Leuchtturm Schneidebrett Zwischenwand Verkaufsstand Heldenroboter Kissen Trinkbrunnen Springbrunnen Glückskatze Mond Fußboden-Spot Kücheninsel Notebook Schwimmbecken Surfbrett Wellenbrecher Sofa-Element Campingplatz-Schild

Was sind eure Favoriten in „Animal Crossing: New Horizons“? Womit stattet ihr euren Charakter und eure Insel so aus? Schreibt uns gerne unterhalb in die Kommentare und lasst uns an euren Vorlieben teilhaben!