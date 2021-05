Eigentlich sind Animal Crossing: New Horizons und Resident Evil 8: Village zwei grundverschiedene Spiele. Doch ein Spieler von Nintendos Hit hat es sich nun zur Aufgabe gemacht, eine schaurige Insel zu erschaffen, die von Capcoms Horrorspiel inspiriert ist – inklusive der bei Spielern sehr beliebten Vampir-Dame Lady Dimitrescu. Das Ergebnis ist nicht nur richtig gut gelungen, sondern zeigt auch, wie kreativ manche Spieler*innen sind.

Resident Evil Village in Animal Crossing? Ein Fan macht es möglich

In „Animal Crossing: New Horizons“ ist es möglich, seine Insel so zu gestalten, wie man das möchte. Das stellt eine große Motivation für die Spieler dar. Man besucht dann die Inseln der anderen, um zu sehen, wie diese vorgegangen sind und, um sich Inspirationen zu holen. Das führt teilweise zu sehr spannenden und kuriosen Orten. Wie kurios es werden kann, beweist Reddit-User masabow1018.

masabow1018 zeigt auf Reddit seine Insel, bei deren Design er sich von „Resident Evil 8: Village“ inspirieren ließ. Zu sehen ist etwa der irre Heisenberg mit Hut und Sonnenbrille sowie auch die Vampir-Dame Lady Dimitrescu mit ihrem langen Kleid – leider ist sie nicht so groß wie das Original. Ebenfalls gezeigt werden Donna und Angie, die unheimliche Puppe mit ihrer Puppenspielerin. All das wirkt sehr passend umgesetzt. Durch den kindlichen Stil von Nintendos Erfolgstitel wirken die Figuren zugleich niedlich und gruselig, was einen interessanten Kontrast mit sich bringt.

© Nintendo/Twitter: LowLagoon

Auch die Hintergründe auf den Bildern passen hervorragend und warten mit vielen gruseligen Details auf. Es entsteht so eine schaurige Atmosphäre, die hervorragend zu „Resident Evil“ passt. „Animal Crossing: New Horizons“ ist also nicht nur ein Spiel für Kinder, auch viele Erwachsene toben sich dabei aus, interessante und ungewöhnliche Inseln zu erschaffen.