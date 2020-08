Amazon hat in seinem Blog den Launch von Prime Gaming (ehemals Twitch Prime) angekündigt. Amazon Prime-Mitglieder erhalten hier jeden Monat kostenlos und exklusive Inhalte im Wert von Hunderten von Euro für ihre Lieblingsspiele, darunter Titel wie FIFA 20, Apex Legends, GTA Online, League of Legends und mehr als 20 weitere Games für PC, Konsolen und Mobile. Außerdem erhalten Mitglieder jeden Monat eine Auswahl an kostenlosen PC-Spielen, die für immer behalten werden dürfen.

„Prime-Mitglieder bekommen schon jetzt das beste Angebot an Fernsehen, Filmen und Musik und nun erweitern wir unser Unterhaltungsangebot, um auch das Beste aus dem Bereich Gaming miteinzuschließen“, sagt Larry Plotnick, General Manager, Prime Gaming. „Wir bieten unseren Kunden neue Inhalte, die für noch mehr Spielspaß in ihren Lieblingstiteln sorgen, unabhängig von der Plattform. Egal, was für Spiele man liebt und egal, wo man sie spielt – mit Prime Gaming werden sie noch besser.“





Amazon hat 2016 mit Twitch Prime zum ersten Mal Gaming-Vorteile angeboten. Heutzutage liefert Prime Gaming mehr Inhalte für mehr Spiele als je zuvor, dazu mehr kostenlose Titel und ein monatliches Abo für einen Twitch-Channel. Wichtig zu wissen ist außerdem, dass ihr alle Spiele von Amazon dauerhaft geschenkt bekommt.

Das war Twitch Prime

Zuvor konntet ihr euren Amazon Prime-Account mit dem bei Twitch verknüpfen, um monatlich Gratis-Spiele und Ingame-Inhalte zu erhalten. Dieser Schritt ist jetzt nicht mehr notwendig. Außerdem soll die Auswahl an Spielen und weiteren kostenlosen Inhalten mit der Zeit deutlich größer werden.

© Amazon

Das bietet euch Amazon Prime

Als Mitglied bei Amazon Prime kommt ihr in den Genuss von schnellen und kostenlosen Lieferungen von Millionen an Prime-Artikeln, Lebensmittel-Lieferungen innerhalb von zwei Stunden mit Amazon Fresh und Whole Foods Market, exklusive Rabattaktionen, Vorabzugänge zu Deals, Prime Day und mehr.

Weiterhin habt ihr mit Amazon Prime Video unlimitierten Zugang zu tausenden Filmen und Serien, zwei Millionen Song, tausende von Radiosendern und Playlists mit Amazon Music, freien Zugang zu einer ständig wechselnden Auswahl an mehr als 1000 Büchern und Zeitschriften mit Prime Reading, sowie unlimitierten Speicherplatz für Fotos mit Amazon Photos.