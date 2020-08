Neue Inhalte kommen bei Amazon Prime Video hinzu …

… einige Filme & Serien verlassen die Plattform im August aber auch

Unsere Liste zeigt, welche Inhalte verschwinden

Das Angebot des Streaming-Anbieters Amazon Prime Video verändert sich ständig. Während monatlich neue Filme, Serien und Dokus in das bestehende Programm aufgenommen werden, müssen ab und an auch einige Inhalte weichen. Wir verraten euch, welche Filme und Serien im August 2020 aus dem Programm von Amazon Prime Video verschwinden werden und damit bald nicht mehr verfügbar sind.

Eine gute Alternative für euch könnte neben Amazon Prime Video zudem der Streamingdienst Disney Plus sein:

August 2020: Welche Serien und Filme verschwinden?

Der Streaming-Anbieter Amazon Prime Video bietet regelmäßig neue Filme und Serien an, allerdings verschwinden gleichzeitig auch einige Inhalte aus dem Programm. Ihr müsst also gezwungenermaßen auf einen anderen Anbieter wechseln und euch ggf. sogar einen neuen Account bei Netflix, Sky, Maxdome oder Co. anlegen.

Im August 2020 entfernt Amazon Inhalte wie die erste Hälfte der 6. Staffel zu „Vikings“, die 7. Staffel zu „Familiy Guy“ und „Jurassic World: Das Gefallene Königreich“ aus dem Angebot, ihr habt also nur noch kurze Zeit, um euren Lieblingsfilm oder eure Lieblingsserie über Amazon Prime Video zu schauen.

Diese neuen Serien, Filme und Dokumentationen gibt es im August 2020 bei Disney Plus:

Disney Plus im August 2020: Alle neuen Serien und Filme – Liste

Im Folgenden geben wir euch einen Überblick aller Serien und Filme, die in den kommenden Tagen aus dem Programm von Amazon Prime Video verschwinden werden. Ihr solltet euch also nicht mehr allzu viel Zeit lassen, wenn ihr dieses Inhalte vorher noch anschauen möchtet!

Bald nicht mehr auf der Streaming-Plattform

Diese Filme und Serien sind nur noch für kurze Zeit im August 2020 auf Amazon Prime Video verfügbar:

Captain Tsubasa – Die tollen Fußballstars – 30. Juli

– 30. Juli The Expendables – Director’s Cut – 31. Juli

– 31. Juli Die kleine Hexe – 31. Juli

– 31. Juli Ehrlich Brothers: Magic – Die einmalige Stadion-Show – 31. Juli

– 31. Juli Draft Day – 31. Juli

– 31. Juli Bus 657 – 31. Juli

– 31. Juli The Player – 31. Juli

– 31. Juli Der Dennis – Leider nein! Leider gar nicht! – 31. Juli

– 31. Juli Die Familie Popolski: Live in der Zloty-Palast – Der Beste von der Beste – 31. Juli

– 31. Juli The Man With The Iron Fists – 31. Juli

– 31. Juli Jurassic World: Das gefallene Königreich – 3. August

– 3. August Non-Stop – 3. August

– 3. August South Park – Staffel 22 – 4. August

– Staffel 22 – 4. August My Little Pony – Der Film – 4. August

– 4. August Mädchen Mädchen! – 4. August

– 4. August Mädchen Mädchen 2 – Loft oder Liebe – 4. August

– 4. August Vikings (Staffel 6, Teil 1) – 5. August

(Staffel 6, Teil 1) – 5. August Code Black – 6. August

– 6. August Gaelic King – Die Rückkehr des Keltenkönigs – 6. August

– 6. August Nur ein kleiner Gefallen – 7. August

– 7. August The Lazarus Effect – 7. August

– 7. August Nowhere Boy – 7. August

– 7. August Wie gut ist deine Beziehung? – 7. August

– 7. August Der Boss – 7. August

– 7. August Der bewegte Mann – 9. August

– 9. August Knallharte Jungs – 10. August

– 10. August Harte Jungs – 10. August

– 10. August Morgen fällt die Schule aus – 11. August

– 11. August Les Misérables – 11. August

– 11. August Zack and Miri make a Porno – 12. August

© History Channel

Noch ohne genaues Enddatum

Pitch Perfect – Die Bühne gehört uns!

Food Inc. – Was essen wir wirklich?

Hannibal

Nur ein kleiner Gefallen

Oblivion

Les Misérables

Family Guy -Staffel 7

Wayward Pines

Lola auf der Erbse

Charlies Welt

Harte Jungs

Knallharte Jungs

Miss Julie

Dario Argentos Opera

Das Gesetz der Familie

Die Prophezeiungen von Celestine

Dog Soldiers

Ein Song zum Verlieben

Empire of War

Guardians

Hersher, der Rebell

Mafia Millionäre (OV)

Monster Hunt

Newcomer – Tausche Ruhm gegen Liebe

Oculus

The Demon Hunter

The Midnight Man

The Strangers

Thor – Ein hammermäßiges Abenteuer

In der Falle

Oblivion

Friedhof der Kuscheltiere

Einer mit Herz

Lieber Leben

Pitch Perfect – Die Bühne gehört uns!

Cinderella Love Story

Nicht ohne Eltern

Ein Volk und sein König (OmU)

Rare Birds

Operation Red Sea

Der legendäre Howard Highes

Drei Zinnen

VOLL VERSCHLEIERT!

Food Inc. – Was essen wir wirklich?

Down a Dark Hall

Hypnos – Traum oder Realität?

Collide

Dany: Eine Vater-Sohn-Geschichte (OmU)

Mord nach Maß

Menschenjagd

Juliet Naked

Frances

Solitude – Die geheimnisvolle Welt des Leland Fitzgerald

Rottweiler

El Lobo

Wir werden euch hier auf PlayCentral.de natürlich auf dem Laufenden halten, sollten weitere Filme und Serien aus dem Programm von Amazon Prime Video entfernt werden. Außerdem weisen wir an dieser Stelle darauf hin, dass wir keine Vollständigkeit dieser Liste garantieren können, da sich an den Inhalten, die aus dem Angebot entfernt werden, jederzeit etwas ändern kann.

Warum verschwinden Filme und Serien aus dem Amazon Prime Video-Angebot?

Filme und Serien, die nicht von Amazon Prime Video selbst produziert werden, können auf der Streaming-Plattform nur mit der entsprechenden Lizenz des jeweiligen Rechteinhabers angeboten werden. Verschwinden Angebote also wieder aus dem Angebot, dann liegt dies in den meisten Fällen daran, dass die Lizenz für den Film oder die Serie abgelaufen ist.

Ab und an entscheidet sich Amazon dazu, diese Lizenz zu erneuern, dann werden die Inhalte auf kurz oder lang wieder in das Programm mit aufgenommen. Es kann aber auch sein, dass die Lizenz bereits vergeben ist, beispielshalber an einen anderen Anbieter. Außerdem muss Amazon abwägen, ob eine Verlängerung einer Lizenz Sinn macht und sich die Gebühren dafür auf lange Sicht lohnen.

* Hinweis: Dieser Beitrag ist keine bezahlte Werbung. Bei allen Links zu Disney Plus handelt es sich um Affiliate-Links. Wir erhalten für jeden darüber erfolgten Kauf eine kleine Provision – ohne, dass ihr einen Cent mehr bezahlt.