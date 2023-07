Amazon Prime Day 2023: Die wichtigsten Infos zur Rabattaktion vorab!

Wie jedes Jahr findet auch 2023 wieder der Amazon Prime Day statt. Im Aktionszeitraum könnt ihr als Prime-Mitglieder in den unterschiedlichsten Kategorien eine Menge Geld sparen.

In diesem Beitrag findet ihr alles, was ihr beachten müsst und wir geben euch einen kleinen Ausblick auf mögliche Angebote.

Alles Wichtige zum Amazon Prime Day 2023

Auf den Prime Day freuen sich die meisten Prime-Kunden sehr. In diesem Zeitraum gibt es in allen erdenklichen Kategorien ordentlich Rabatte abzuräumen. So auch dieses Jahr wieder.

Wir haben für euch alle wichtigen Infos zusammengefasst, damit ihr gut vorbereitet in die Aktion starten könnt.

Wann ist der Prime Day? Am 11. Juli 2023 startet der Aktionszeitraum. Bis einschließlich 12. Juli habt ihr 48 Stunden Zeit, durch die Angebote zu stöbern und das Passende für euch zu finden.

Muss ich Prime-Mitglied sein? Ja, das ist ganz wichtig! Die Rabatte gelten nur für aktive Prime-Mitglieder. Die Mitgliedschaft könnt ihr allerdings auch jetzt noch abschließen und euch damit sogar einen kostenlosen Probemonat sichern.

Überblick:

11. bis 12. Juli 2023

Nur für Amazon Prime Mitglieder

Angebote in unterschiedlichsten Kategorien

Oft Vorteile für weitere Amazon Dienste

Prognose: Mit diesen Angeboten könnt ihr rechnen

Welche Angebote wird es am Prime Day 2023 geben? Der Amazon Prime Day findet nicht zum ersten Mal statt. In den letzten Jahren sind einige Artikel immer wieder in den Sales aufgetaucht, mit denen wir auch dieses Jahr rechnen können. Daher wagen wir eine kleine Prognose.

Die Hausmarke von Amazon fasst ein bei den Kunden sehr beliebtes Sortiment. Amazon Echo, FireTV Sticks, Ring und viele mehr sind auch bei den letzten Aktionen dieser Art immer wieder stark reduziert gewesen.

Bei den weiteren Angeboten von Amazon Prime wie Prime Video, Prime Gaming und Amazon Music sind ebenfalls oft Rabatte aufgetaucht. So gab es Filme reduziert oder kostenlose Probezeiträume für Neukunden.

Ihr könnt bereits jetzt die Aktionsseite von Amazon besuchen und euch weitergehend informieren.