Aliens: Fireteam Elite – Neues Pathogen-DLC bringt euch den ersten Bosskampf des Koop-Shooters

Die gamescom Opening Night Live bot Gaming-Fans eine Fülle von neuen Videospiel-News und –Trailern. Ein besonderes Highlight war ein ausführlicher Blick auf das Pathogen-DLC für Aliens: Fireteam Elite. Dieser ist seit dem 30. August 2022 live und fügt dem Spiel den allerersten Bosskampf hinzu. Wir verraten euch, was die Marines außerdem erwartet.

Der ultimative Boss: Eine Alien-Königin

In „Aliens: Fireteam Elite“ schlüpfen Spieler*innen in die Rolle eines Colonial Marine und können zwischen einer Vielzahl von Klassen, Perks, Ausrüstungen und Waffen wählen, um Aufträge zu erfüllen und gegen unerbittliche Wellen von Xenomorphs zu überleben. Das neue „Pathogen“-DLC erweitert diese Grundlage, denn die Community hat schon seit längerem nach mehr gerufen und die Entwickler*innen von Cold Iron Studios haben den Aufschrei nach mehr Content erhört:

„Ihr habt nach neuen Missionen gefragt. Ihr habt nach neuen Gegnern gefragt. Ihr wolltet eine Gelegenheit, eine Königin zu treffen. Nun, seid vorsichtig, was ihr euch wünscht, Marines“, so Cold Iron Studios.

Das „Pathogen“-DLC wird eine völlig neue Kampagne einführen, die die Auswirkungen eines mysteriösen schwarzen Glibbers auf das lokale und außerirdische Leben erforscht. Die Xenomorphs sind damit in Berührung gekommen und mutieren. Es liegt an den Colonial Marines, die Situation zu meistern, was eine Konfrontation mit einer wütenden Alien-Königin einschließt. Diese wird auch im dazugehörigen Trailer gezeigt:

Das erwartet euch außerdem im Pathogen-DLC

Neben dem ersten Bosskampf des Spiels mit einer Alien-Königin enthält das neue DLC obendrein zwei neue Kit-Skins, vier neue Kopf-Accessoires, neun neue Waffenfarben, vier neue Waffen-Decals und vier neue Emotes, um mit euren Teammitgliedern zu kommunizieren.

Durch den Abschluss der neuen Story-Kampagne, können Spieler*innen zusätzlich vier weitere neue Waffen, sieben neue Perks und ein weiteres Waffendekor freischalten. Die vollständige Liste könnt ihr in den Patchnotes des Spiels nachlesen.

Kostenloser Hardcore-Modus für Aliens: Fireteam Elite

Für diejenigen, die „Pathogen“ nicht gekauft haben, gibt es dennoch einen Grund zur Freude. Es gibt nämlich zusätzlich ein kostenloses Update für das Spiel, welches einen neuen Spielmodus einfügt. Der neue Hardcore-Modus bringt den sogenannten Permadeath und verschiedene Schwierigkeitsgrade ins Spiel. Außerdem gibt es vier neue Waffen aus dem Arsenal, zusammen mit verschiedenen Aufsätzen und Looks.

„Für die härtesten Marines, die eine echte Herausforderung suchen, stellt der Hardcore-Modus das bisher riskanteste Gameplay dar. Im Hardcore-Modus können die Spieler mit neuen Charakteren beginnen und auf einem Schwierigkeitsgrad ihrer Wahl spielen, aber seid gewarnt: In diesem Modus bedeutet der Tod Game Over. Im Laufe des Hardcore-Modus werden jedoch alle freischaltbaren Gegenstände in Park’s Armory verfügbar gemacht, nachdem dein Charakter dem Permadeath ausgesetzt wurde.“

„Aliens: Fireteam Elite“ ist für PC, PS4, PS5, Xbox One und Xbox Series X/S erhältlich.