Truhe am Riesenrad öffnen, wie lautet der Code? – Alan Wake 2 Lösung

Alan Wake 2 ist ein Survival-Horrorspiel mit dem einen oder anderen Rätsel im Gepäck, die unsere Köpfe zum Glühen bringen können. Aber keine Sorge, wenn ihr mal nicht weiterwisst. Wir haben auf PlayCentral.de alle Lösungen für euch vorbereitet.

In diesem Guide geht es um die Truhe am Riesenrad, die gar nicht mal so einfach zu öffnen ist. Es ist eines der Kultistenverstecke, die ihr im Spiel sammeln könnt.

Truhe am Riesenrad in Alan Wake 2

Wo finde ich die Truhe in Alan Wake? Die besagte Truhe findet ihr im Coffee World, wenn ihr Watery erreicht. Lauft dann einmal durch den hiesigen Wald und ihr kommt mitten in Coffee World heraus.

Die Truhe steht exakt neben dem Riesenrad, dem sogenannten Slow Roaster, im Vergnügungspark.

© Remedy Entertainment/PlayCentral-Bildmontage

Lösung: Zahlencode am Riesenrad knacken!

An sich ist das doch alles gar kein Problem. So ist es doch lediglich eine weitere der Kultverstecke, die wir mal eben knacken müssen? Doch dabei stellt sich heraus, dass des Rätsels Lösung gar nicht mal so einfach herzuleiten ist.

Die Rede ist von irgendwelchen Tassen. Meinen sie etwas die vielen Kaffeetassen im Souvenirladen? Sollen wir diese nun zählen?

Nein, gemeint sind die Tassen, die an dem Slow Roaster hängen und es zählen nur die gestreiften Tassen.

© Remedy Entertainment/PlayCentral-Bildmontage

Insgesamt hängen drei Kaffeetassen am Slow Roaster, die allesamt eine Zahl verbergen. Die Tasse mit einem blauen Streifen trägt die Nummer 1. Die Tasse mit zwei Steifen trägt die Nummer 7 und die Tasse mit drei Streifen hat ebenfalls eine Zahl an der Tür hängen, und zwar die Nummer 4.

© Remedy Entertainment/PlayCentral-Bildmontage

© Remedy Entertainment/PlayCentral-Bildmontage

Aber irgendetwas stimmt mit dem Rätsel nicht. Die Lösung sollte demnach 174 lauten. Aber dem ist nicht so. Was also tun?

Auf der Box befindet sich noch ein superkleiner Hinweis, den man leicht übersehen kann. Das Symbol auf der Truhe bedeutet, dass wir die Zahlen im Uhrzeigersinn eingeben sollen – und zugegeben, da mussten wir auch erst einmal drauf kommen.

Die Lösung lautet also nicht 174, sondern 147. Ein wenig unfair und verwirrend, aber immerhin wissen wir jetzt, wie wir das Kultversteck öffnen.

© Remedy Entertainment/PlayCentral-Bildmontage

Wenn ihr an anderer Stelle nicht weiterkommt und euch weiter über Alan Wake 2 informieren möchtet, schaut unbedingt in unsere Komplettlösung, wo wir viele weitere Hilfen und Anleitungen für euch bereitgestellt haben.