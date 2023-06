Insgesamt warten, neben allerlei anderen Nebenaktivitäten, satte 152 Schreine in The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom darauf, von euch bezwungen zu werden. In diesem kleinen Guide helfen wir euch dabei, den Makasura-Schrein erfolgreich abzuschließen.

Auf und nieder, immer wieder

Den Ort der Begierde findet ihr in West-Necluda südlich vom Federsee und in der Nähe des Dorfes Kakariko. In diesem Schrein lernt ihr (möglicherweise) eine neue Mechanik kennen, denn in diesem Areal müsst ihr Link öfters mit Schmackes von einem Ort zum nächsten schleudern.

Hier findet ihr den Makasura-Schrein in „The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom“ © Nintendo/PlayCentral.de

Zunächst müsst ihr jedoch nach dem Betreten des Makasura-Schreins in „Tears of the Kingdom“ mit eurem Deckensprung durch ein Gitter gelangen. Ein kleines Stück weiter beginnt die richtige Prüfung. Ihr findet ein großes Gitter mit einem kleinen Objekt, das daran befestigt ist.

Bewegt die Konstruktion an den Rand der Plattform und richtet sie so aus, dass das kleine Objekt an der Kante liegt. Stellt euch nun auf das andere Ende und schlagt auf das Gitter. Dieses wird jetzt nach oben schnellen und euch auf die andere Seite katapultieren – Phase 1 ist somit abgeschlossen!

Richtet euer Katapult gut aus © Nintendo/PlayCentral.de Überwindet den Zaun! © Nintendo/PlayCentral.de

An eurem neuen Standort findet ihr wieder ein Gitter und eine kleine Figur, die ihr daran befestigen müsst. Tut das und stellt das Gitter links von euch an den großen Zaun. Klettert über das Gitter nach oben und springt auf die andere Seite. Hier müsst ihr nun wieder etwas basteln!

Ihr findet ein Gitter mit einer Schale, eine Figur und eine Kugel. Ihr müsst daraus nun gewissermaßen ein Katapult bauen, im „Tears of the Kingdom“-Style natürlich. Zuvor könnt ihr das Gitter mit der Figur natürlich auch noch benutzen, um an die Kiste über euch zu kommen. Platziert das Gitter dafür einfach so wie das letzte an der Wand und klettert nach oben. Alternativ könnt ihr euch auch noch oben schießen.

Die Kugel muss auf die andere Seite des Zauns © Nintendo/PlayCentral.de

Anschließend legt ihr die Kugel in die Schale und katapultiert das runde Objekt über den Zaun, von wo sie in die kleine Öffnung im Boden rollt. Währenddessen richtet ihr euer Katapult neu aus und schießt euch selbst wieder zurück auf die andere Seite. Sobald die Kugel in der Öffnung liegt, öffnet sich ein Tor, hinter dem sich ein weiteres Gitter befindet. Dieses kombiniert ihr nun mit dem, das noch am Zaun lehnt.

Mit diesem XXL-Katapult müsst ihr Link noch einmal ein gutes Stück schleudern. Kombiniert das Stück mit der Schale oben und bewegt es nah an den Rand ran. Stellt euch in die Schale und lasst euch über den Abgrund feuern. Danach müsst ihr nur noch mit eurem Gleiter hinüberfliegen.

Schießt Link rüber! © Nintendo/PlayCentral.de Gleitet zum Ende des Schreins © Nintendo/PlayCentral.de

Jetzt habt ihr den Makasura-Schrein in „The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom“ erfolgreich abgeschlossen! Als Belohnung gibt es, wie immer, ein Segenslicht.