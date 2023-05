Zelda könnte ihr eigenes Abenteuer bekommen

The Legend of Zelda

Seit dem Beginn der Spielreihe – im Jahr 1986 – stand „Zelda“ nie wirklich selbst als spielbarer Charakter im Fokus der Entwickler*innen, auch wenn die Prinzessin in beinahe jedem Titel der Serie präsent war. Eine Ausnahme stellen lediglich Gastauftritte in Games wie Smash Bros . dar, in denen Spieler*innen die Figur steuern können.

Das könnte sich jedoch bald ändern. Denn wie Eiji Aonuma gegenüber Vanity Fair verrät, habe der Serienproduzent einige Pläne dafür, wie die namengebende Prinzessin tatsächlich selbst im Mittelpunkt des Geschehens stehen könnte. Dieser sieht nämlich enormes Potential in der Spielfigur und spricht sich dafür aus, dass sie die Hauptrolle in ihrem eigenen Abenteuer übernimmt.

Obwohl The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom erst seit wenigen Tagen auf dem Markt ist, zeichnet sich bereits jetzt ab, dass es sehr gute Chancen auf den Titel „Spiel des Jahres“ haben wird. Sowohl die Verkaufszahlen als auch die User-Wertungen sprechen für sich. Kein Wunder, ist das Franchise seit jeher ein Garant für gute Unterhaltung im Spielesegment. Schade nur, dass wir bisher kaum mit der Titelheldin spielen durften.

