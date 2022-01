Microsofts Xbox Game Pass läuft offenbar sehr gut: Der Abo-Service kommt laut eigenen Angaben des Unternehmens mittlerweile auf über 25 Millionen Abos. Das ist vor allem bemerkenswert, weil das Games-Abo à la Netflix aktuell so schnell wächst und Microsoft bei Konsolenverkäufen zum Beispiel gar keine Zahlen mehr nennt.

Xbox Game Pass hat laut Microsoft über 25 Millionen Abos erreicht

Was ist der Game Pass? Microsoft bringt den Game Pass als eine Art Netflix für Gaming in Stellung: Wer die monatliche Abo-Gebühr zahlt, bekommt Zugriff auf das komplette, stetig wechselnde und wachsende Angebot. Anfangs waren es noch über 100 Spiele, mittlerweile umfasst das Angebot deutlich über 400 Titel. Xbox-Exclusives und Microsofts First Party-Spiele kommen zum Launch direkt ohne Zusatzkosten ins Abo.

Welche Spiele im Januar 2022 neu in den Game Pass kommen, könnt ihr hier nachlesen:

Über 25 Millionen Abos: Microsoft kleckert nicht, sondern klotzt. Aktuell beherrscht vor allem die Nachricht die Schlagzeilen, dass Microsoft Activision Blizzard für über 68 Milliarden US-Dollar kaufen will. Was dieser unglaubliche Deal für die Konkurrenz, die Branche und uns Spieler*innen bedeuten könnte, lest ihr in diesem ausführlichen PlayCentral-Special:

Im selben Atemzug mit der Ankündigung der Mega-Übernahme wurde aber auch noch ein weiteres spannendes Detail enthüllt. Der Xbox Game Pass kommt nämlich mittlerweile auf stolze 25 Millionen Abonnent*innen.

Xbox Game Pass wächst schnell: Letztes Jahr im Januar 2021 waren es noch 18 Millionen Abonnements. Im September davor lagen die Abo-Zahlen des Game Pass bei 15 Millionen und davor – im April 2020 – lagen die Abos bei gerade einmal 10 Millionen. Das heißt, dass sich die Abonnent*innen des Game Pass-Services in rund zwei Jahren mehr als verdoppelt haben. Microsofts Strategie scheint aktuell also sehr gut aufzugehen.

Wie findet ihr den Game Pass? Nutzt ihr das Abo und hättet ihr gedacht, dass es so schnell wächst? Schreibt es uns gerne in die Kommentare.