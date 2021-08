Xbox-Controller Halo Infinite Limited Edition Elite Series 2 kaufen

Neben einem speziellen Xbox Series X Bundle haben Xbox und 343 Industries zusätzlich zu der limitierten Konsole den Halo Infinite Limited Edition Elite Series 2 Controller angekündigt. Optisch orientiert sich dieser an der berühmten Rüstung des Master-Chiefs und kommt in mattem Metallic-Grün mit einem iridiumgoldenen D-Pad und einem Arsenal an austauschbaren Komponenten sowie einer maßgeschneiderten Tragetasche mit dem typischen UNSC-Emblem daher.

Hinweis: Derzeit ist der Controller bei allen Händlern ausverkauft. Wir werden euch in diesem Beitrag aber regelmäßig darüber informieren, wo und wann die Peripherie wieder bestellt werden kann.

© Xbox

Elite Series 2 Controller kaufen

Derzeit könnt ihr den Controller unter anderem direkt bei Microsoft sowie im Onlineshop von Amazon vorbestellen.

Der Halo Infinite Limited Edition Elite Series 2 Controller ist ab sofort für 199,99 Euro vorbestellbar und wird am 15. November 2021 bei ausgewählten Händlern weltweit erhältlich sein.

Xbox Series X – Halo Infinite Limited Edition Bundle

Wie bereits erwähnt gibt es außerdem eine limitierte Xbox Series X im coolen Halo-Design. Kaufen könnt ihr die Konsole derzeit nur direkt über Microsoft. Mehr Infos zu dem Bundle haben wir euch hier zusammengefasst:

Xbox Series X – Halo Infinite Limited Edition Bundle kaufen