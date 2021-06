Nintendos liebgewonnener Schabernack-Fiesling Wario bekommt ein brandneues Game spendiert. Auf der E3 2021 enthüllte Nintendo offiziell Wario Ware: Get It Together! für Nintendo Switch.

Wario Ware: Get It Together! offiziell für Nintendo Switch angekündigt

„Wario Ware“ könnte man getrost als die skurrilste Minispielsammlung bezeichnen, die Nintendo auf Lager hat. Wobei es sich genau genommen nicht um Minispiele handelt, sondern um Mikrospiele – denn sie dauern höchstens ein paar Sekunden.

Der neueste Ableger wird über 200 solcher Mikrospiele beinhalten, mit denen ihr auf die Probe gestellt werdet. Wahlweise könnt ihr auch gemeinsam mit einem Freund oder einer Freundin spielen. Das Game verfügt über einen Koop-Modus für zwei Spieler.

„Wario Ware: Get It Together!“ erscheint am 10. September 2021 exklusiv für Nintendo Switch.

Hier ist der offizielle Ankündigungstrailer:

Zusätzliches Gameplay zu den Mikrospielen und dem Story-Modus gibt es im eigenen Treehouse-Segment: