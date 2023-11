Grommash Build für WarCraft Rumble, der alles zerstört! – Lösung

In WarCraft Rumble gibt es sehr viele Anführer, mit denen wir jeweils ein eigenes Deck planen und umsetzen können. Aber welche Anführer lohnen sich? Und welche Armee aus Minis muss ich mit dem jeweiligen Anführer aufstellen?

Dieser Frage widmen wir uns hier auf PlayCentral.de. In diesem Guide erfahrt ihr deshalb alles über Grommash Höllschrei (Grom Hellscream), ein Anführer der Horde, der mit den richtigen Minis einiges an Schaden austeilen kann. Welcher ist der beste Build mit Grommash?

Wer ist Grommash Hellscream in Warcraft?

Wer ist Grommash Höllschrei? Bei diesem starken Kämpfer handelt es sich um einen Orc, den Anführer des Kriegshymnenklans (Warsong Clan), den ihr womöglich aus World of WarCraft kennt. Grom Hellscream ist einer der engsten Verbündeten des legendären Horde-Anführers Thrall.

Grom Hellscream in „WarCraft: The Beginning“. © Blizzard/PlayCentral-Bildmontage

Grommash gehört in WarCraft der Horde-Fraktion an und trank als erster Orc das Blut von Mannoroth, das die Horde an die Brennende Legion band. Daher stammt auch die grüne Farbe der Orcs, die eigentlich dunkelbraun (rot) ist.

In „WarCraft Rumble“ steht euch der Krieger als regulärer Anführer zur Verfügung. Ihr könnt ihm am G.R.I.D.-Automaten für 120 Gold ziehen.

Bester Build mit Grommash Hellscream – WarCraft Rumble

Was kann Grom Hellscream?

Die Fähigkeit von Grom Höllschrei: Der Orc Grommash verfügt über eine spezielle passive Fähigkeit in „WarCraft Rumble“. Er verleiht seinen Gefährten Blutrausch. Dieser Skill ermächtigt es der Horde um ihn herum, 33% schneller anzugreifen und das Bewegungstempo erhöht sich um den gleichen Wert.

© Blizzard/PlayCentral-Bildmontage

Deshalb können wir mit Grom eine Armee aufstellen, die sich schnell bewegt und schnell angreift. Diesen Vorteil müssen wir im Hinterkopf behalten, wenn wir eine Armee bilden.

Außerdem beziehen sich seine Anführer-Upgrades zum Teil auf Horde-Einheiten. Deshalb setzen wir allem voran erstmal auf die Horde, die mit ihm im Symbiose stehen.

Welche Armee sollen wir auswählen? Deck-Tipps

Blutrausch-Build o. Hinrichten-Build

Ich empfehle für diesen Anführer ein Blutrausch-Build (oder auch Vernichter-Build) mit folgenden Spezifikationen im Deck, die seine Passive unterstützen. Das Ziel lautet: So schnell wie möglich alle Feinde zerstören!

Wir setzen auf einen Mix aus Horde-Minis und kreuzen sie mit weiteren Minis anderer Kategorien. Wählt deshalb die folgende Armee aus:

Anführer: Grommash Höllschrei (Hellscream) Zauber: Hinrichten Skelette (Gruppe) Steinhuftauren (Tank) Dunkelspeer-Troll (Fernkampf) Schwarzfels-Pyromantin (Flächenschaden) oder wahlweise Harpyien (Flugeinheit) Frostwolf-Schamanin (Heilerin)

Tipps für den Kampf

Bei diesem Build setzen wir auf eine starke Front, bestehend aus dem Tauren und Grom selbst. Im Hintergrund wartet die Schamanin darauf, die Front zu heilen.

Während der Kämpfe teilen die Trolle sowie die Pyromantin aus der Distanz den nötigen Schaden aus, während die schnellen Harpyien alternativ aus der Luft unterstützen können.

Und jetzt kommen die Skelette der Untoten ins Spiel. Wir stellen sie mit an die Front oder dorthin, wo wir sie gerade benötigen. Sie sind ungebunden (überall platzierbar) und sie fangen den Schaden an der Front ab. Sie dienen also als zusätzliche Aggro-Maßnahme. Die gesamte Gruppe der Skelette wird nämlich von Grom gebufft und wir können den Feind buchstäblich überrennen.

Zauber zum richtigen Zeitpunkt

Der Schlüssel zum Sieg ist hier obendrein der Zauber: Vernichtung.

© Blizzard/PlayCentral-Bildmontage

Grom setzt auf schnelle Kämpfe und der Zauber Vernichtung führt dazu, dass alle Feinde umgehend nur noch die Hälfte an Lebenspunkte vorweisen können. Das erweist sich als wahrer Heilsbringer. Ihr schwächt die gegnerische Armee um die Hälfte ihrer Kraft und dann überrennt die Horde sie!

Im Großen und Ganzen ist es also ein Build, der sich voll und ganz auf die Fähigkeit von Grom Hellscream bezieht, den Feind schnell zu überwältigen. Denn der Blutrausch verstärkt immerhin alle Einheiten um ihn herum, während der Zauber Vernichtung die gegnerische Armee darauf vorbereitet, überrannt zu werden.

Zusammenfassung: Man kann also nochmal festhalten, dass sich die Front schneller auf Feinde zubewegt, die Fernkämpfer greifen wie ein Blitz an und die Heilerin unterstützt, wo sie nur kann.

Man könnte sogar von einem Aggro-Build sprechen. Denn so entsteht ein blitzartiges Bollwerk aus Schaden, dem man nur schwer standhalten kann.