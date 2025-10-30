UFO-Entführungen in GTA Online – Erhalte Schocker & Alien-Outfit im Event!

UFOs haben Südsan Andreas in der neuesten GTA Online Event-Woche übernommen! Das jährliche UFO-Event zu Halloween hat seinen Höhepunkt erreicht und Belohnungen warten auf dich. Du kannst nun von einem der zahlreichen UFOs auf der Karte entführt werden und neue sowie frühere Belohnungen verdienen. Im letzten Jahr gab Rockstar Games den Schocker, eine neue Elektroschocker-Waffe, an diejenigen aus, die erfolgreich das Alien-Forschungslabor verließen. Dieses Jahr kannst du ihn erneut freischalten, falls du ihn letztes Jahr verpasst hast, sowie das Graue Raum-Zwischenwesen-Outfit.

Alien-Technologie im Spiel

Was ist der Schocker und das Graue Raum-Zwischenwesen-Outfit? Der Schocker ist ein Elektroschlagstock, der in GTA Online viel Spaß macht. Triffst du einen NPC oder einen anderen Spieler, werden sie geschockt und fallen zu Boden, unfähig, sich für einige Sekunden zu bewegen. Das Graue Raum-Zwischenwesen-Outfit lässt dich als Außerirdischen in Los Santos Chaos anrichten.

Der Weg zur Flucht aus dem Alien-Labor

Wie beginnt man die Flucht? Um zu starten, darfst du kein Anführer einer Organisation wie den Motorradclubs sein. Stelle sicher, dass du für den Moment keine Führungsrollen innehast. Als Nächstes musst du von einem UFO entführt werden. Besuche eines der UFOs, die über Los Santos schweben, und gehe einfach unter den Lichtstrahl. Die UFOs erscheinen normalerweise um 22 Uhr und verschwinden um 4 Uhr im Spiel. Aber zu Halloween erscheinen sie früher und bleiben länger. Zwischen dem 30. Oktober 2025 und dem 3. November 2025 sind sie von 19:30 Uhr bis 6:30 Uhr im Spiel zu finden.

Was tun, wenn du nicht im Bunker aufwachst? Es besteht eine 50%ige Chance, dass du bei einer Entführung durch ein UFO in einem geheimen Bunker unter Fort Zancudo aufwachst. Wenn nicht, kannst du es erneut versuchen, indem du ein anderes UFO besuchst, sobald du wieder an die Oberfläche gelangt bist. Sobald du im Bunker aufwachst, geht es weiter zu Schritt 4.

Magischen Merch entdecken! ✨ Zauberstäbe, Deko & Sammlerstücke – jetzt auf Zauberkram.de. 🧙‍♂️ Zum Shop

Die Entdeckung der Belohnungen

Wie erlangt man den Schocker und das Outfit? Nachdem du im Bunker aufgewacht bist, musst du einen Brecheisen finden, der in einem der Schränke liegt. Gehe hinaus und finde den Raum mit den grünen Kisten und der Holztruhe. Öffne die Truhe mit dem Brecheisen, um den Schocker und das Graue Raum-Zwischenwesen-Outfit zu erhalten. Beachte, dass es nicht sicher ist, diese in GTA Online zu behalten, bevor ein Puzzle gelöst wird.

Das knifflige Puzzle

Wie löst man das Lever-Puzzle? Dies ist der schwierigste Teil der Quest. Im Flur findest du 4 Hebel mit leuchtenden Symbolen darüber: Ein Kreis mit einer Wellenform, eine DNA-Helix, 4 runde Labyrinthmuster und kleine Kreise, die von Linien abgehen. Du musst die Hebel in der richtigen Reihenfolge ziehen, basierend darauf, wie oft das Symbol in bestimmten Räumen erscheint. Dieser Ablauf ist individuell pro Spieler und Durchlauf.

Gehe zurück in den Raum, in dem du aufgewacht bist, und zähle die Monitore mit dem Wellenform-Symbol. Dies bestimmt die Reihenfolge für diesen Hebel. Weiterhin gibt es einen Raum mit Waffenständern, der die Reihenfolge für die DNA-Helix bestimmt. Schließlich sieh dir die Kisten im Schocker-Raum und die Laptops im anderen verschlossenen Raum an, um die Reihenfolge der restlichen Hebel zu bestimmen.

Der finale Ausbruch

Was passiert nach dem Lösen des Puzzles? Sobald du alle Hebel in der richtigen Reihenfolge gezogen hast, öffnen sich die Aufzugstüren. Betritt den Aufzug, um zum Fort Zancudo zu gelangen. Du erhältst 25.000 Dollar, 1000 RP, den Schocker und das Graue Raum-Zwischenwesen-Outfit. Jetzt kannst du den Schocker gegen nichtsahnende NPCs und andere Spieler einsetzen.

Was sind deine Gedanken dazu? Lass es uns unten in den Kommentaren wissen!