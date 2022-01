Ubisoft entwickelt zusammen mit Pathé ein VR-Escape-Game zum Brand von Notre-Dame

Am 15. April 2019 erschütterten Aufnahmen der brennenden Notre-Dame die Welt. Jetzt arbeitet Ubisoft in Zusammenarbeit mit Pathé an einem virtuellen Escape-Game, welches das verehrende Unglück thematisiert.

Spielerinnen und Spieler sollen dabei in die Rolle der Pariser Feuerwehr versetzt werden. Dabei haben sie etwa eine Stunde Zeit, um die Kathedrale vor den Flammen zu retten.

Notre-Dame in Flammen: VR-Escape-Spiel zur Doku

Jean-Jacques Annaud, der für Filme wie Der Name der Rose oder Sieben Jahre in Tibet bekannt ist, übernimmt im kommenden Dokumentarfilm Notre Dame on Fire die Regie. Er erzählt darin vom Löscheinsatz beim Brand des Pariser Wahrzeichens aus Sicht der Feuerwehr.

Ein gleichnamiges VR-Spiel soll die Dokumentation ergänzen. Verantwortlich für das als Escape Room angelegte Projekt sind Ubisoft in Kooperation mit der Produktionsfirma Pathé. Ziel der Spielenden wird es sein, genretypisch in Zusammenarbeit Rätsel zu lösen, um Notre-Dame zu retten.

Das Videospielunternehmen fiel Annaud wegen ihres detaillierten Modells der weltberühmten Kirche in Assassin’s Creed: Unity auf, weshalb er es auf eine Partnerschaft ansprach.

In Reaktion auf den Brand machte Ubisoft Schlagzeilen damit, dass sie die Restaurierung der Kathedrale mit einer Spende von 500.000 Euro unterstützen und „Assassin’s Creed: Unity“ zeitweise kostenlos zum Spielen anbieten würden.

Gameplay-Konzept von Ubisoft

Etwa zeitgleich zum Kinostart im März soll auch das Spiel auf den internationalen Markt kommen. Aufgrund des relativ engen Produktionsfensters, wurde es auf eine Stunde angelegt.

Innerhalb dieser 60 Minuten bekämpfen SpielerInnen das Feuer und versuchen alle Reliquien zu retten. Essentiell sei dabei die Zusammenarbeit zwischen den Teilnehmern und Teilnehmerinnen, so Deborah Papiernik – Senior VP New Business and Strategic Alliances bei Ubisoft – gegenüber Variety.

Auch lobt sie die eigene gute Zusammenarbeit mit Annaud und dem Drehbuchautor Thomas Bidegain:

„Die Möglichkeit [auf Skripte zum Drehbuch] zuzugreifen hat unser Team sehr bereichert. Jedoch bedeutet das nicht, dass wir einfach alles eins-zu-eins in Gameplay übersetzen werden; eher gaben sie [uns] Stoff zum Nachdenken für unsere eigene Adaption.“

„Notre Dame on Fire“ erscheint am 16. März 2022 in den französischen Kinos. Einen ersten Teaser-Trailer haben wir euch oberhalb dieser Zeilen eingebunden.