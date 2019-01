Metro Exodus - Neuer Trailer stellt die verschiedenen Waffen im Spiel vor

© Deep Silver

Ein Vierteljahrhundert nach der nuklearen Vernichtung der Welt klammern sich einige tausend Überlebende in den Metro-Tunneln der Ruinen Moskaus an ihre Existenz. In der Rolle von Artjom liegt es nun an euch, eine Gruppe Spartaner Rangers auf ihrer Suche nach einem sicheren Lebensraum durch die Weiten des postapokalyptischen Russland gen Osten zu führen.

Damit ihr euch jederzeit passend gegen die vielen Mutanten und menschlichen Widersacher zur Wehr setzen könnt, stehen euch in Metro Exodus zahlreiche unterschiedliche Waffen zur Verfügung. Für den aktuellen Ableger der Reihe hat Entwickler 4A Games das Waffen-System komplett überholt, um sicherzustellen, dass jede Waffe mechanisch funktionsfähig ist, im Feld angepasst werden kann und Hunderte von taktischen Modifikationen durchgeführt werden können. Die Waffen müssen nun gereinigt und gewartet werden, um Überhitzung und Störungen zu vermeiden, was dem fesselnden Gameplay der Metro-Serie eine weitere Dimension verleiht.

Zusätzlich zu dem Waffen-Trailer werden Deep Silver und 4A Games in den kommenden Wochen weitere ausführliche Videos veröffentlichen, die einen tieferen Einblick in die vier Hauptklassen - Pistolen, Schrotflinten, Gewehre und Spezialwaffen - gewähren. Diese Videos zeigen nur einen kleinen Teil der möglichen Kombinationen, die Spieler in den russischen Ödland-Gebieten finden und zusammenbauen können.

Metro Exodus erscheint am 15. Februar für PS4, Xbox One und PC. Unsere aktuelle Vorschau zu dem Survival-Shooter haben wir für euch unterhalb eingebunden.

Metro Exodus Moskau endlich den Rücken gekehrt?