© Nintendo

Ihr habt bisher noch nicht von Astral Chain gehört? Kein Wunder, der Action-Titel unter der Aufsicht von Devil May Cry-Schöpfer Hideki Kamiya wurde jetzt erst in der vergangenen Nintendo Direct-Präsentation angekündigt. Hinter dem Spiel stecken die Macher von Titeln wie Bayonetta und The Wonderful 101, PlatinumGames. Für das Design der Charaktere zeichnet sich Manga-Zeichner Masakazu Katsura verantwortlich, Astral Chain erscheint am 30. August exklusiv für Nintendo Switch.