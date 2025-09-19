Tracer in Overwatch 2 deaktiviert – Bug sorgt für Spielfehler und Ungleichgewicht

In der aufregenden Welt von Overwatch 2 hat die jüngste Entwicklung in der Mitte der 18. Saison für Aufsehen gesorgt. Tracer, eine der ikonischen Figuren des Spiels, wurde im neuen Stadion-Spielmodus deaktiviert. Ein schwerwiegender Fehler mit ihrer Rückruf-Fähigkeit ermöglichte es ihr, sich in der Zeit zurückzubewegen und unfaire Vorteile zu erlangen, indem sie verkaufte Gegenstände behielt und gleichzeitig deren Vorteile nutzte.

Dieser erheiternde, aber spielverändernde Fehler erlaubte es Tracer, mit einer nahezu unbegrenzten Menge an Stadion-Cash zu dominieren. Spieler konnten Gegenstände aus dem Arsenal kaufen und sie schnell nach dem Verkauf zurückrufen, wodurch Tracer über 1600 Gesundheit und Rüstung erlangen konnte, was sie nahezu unbesiegbar machte.

Der Fehler und seine Auswirkungen

Was bedeutet der Fehler für Overwatch 2? Der Fehler betrifft die Balance des Spiels erheblich, da Tracer durch die Nutzung dieses Glitches unverhältnismäßig stark wurde. Ihre Fähigkeit, sich in der Zeit zurückzubewegen und dabei ihre Gesundheit zurückzusetzen, wurde durch den Erwerb und Verkauf von Gegenständen, die ihr zusätzliche Stärke verliehen, ausgenutzt.

Dieser Fehler führte dazu, dass Tracer im Stadion-Modus vorübergehend deaktiviert wurde. Blizzard, der Entwickler von Overwatch 2, arbeitet nun daran, diesen Fehler zu beheben, um die Spielfairness wiederherzustellen. Die Community ist gespannt, wie schnell eine Lösung gefunden wird.

Zukünftige Updates und Helden

Wann können wir mit der Rückkehr von Tracer rechnen? Es ist noch unklar, wann Tracer wieder verfügbar sein wird. Während Blizzard theoretisch den Fehler bis Freitag, den 19. September 2025, beheben könnte, besteht die Möglichkeit, dass es länger dauert. Tracer-Fans müssen möglicherweise bis nach dem Wochenende warten, um den Schadenshelden wieder im Stadion spielen zu können.

Derweil wird Tracer nicht lange der neueste Held im Stadion bleiben. Mit dem Start von Saison 19 am 14. Oktober 2025 werden voraussichtlich neue Helden wie Torbjörn und Sojourn dem Stadion hinzugefügt. Es ist Tradition, dass in jeder Saison drei Charaktere zum Patch-Tag hinzukommen, gefolgt von einem vierten Charakter im späteren Verlauf der Saison.

Warum die Community gespannt ist

Was macht die Zukunft von Overwatch 2 so spannend? Overwatch 2 ist bekannt für seine ständigen Updates und neuen Inhalte, die das Spiel frisch und aufregend halten. Die Zusammenarbeit mit Persona 5 und die Einführung neuer Skins sind nur einige der jüngsten Ergänzungen, die das Interesse der Community wecken.

Mit der Aussicht auf neue Helden und die kontinuierliche Weiterentwicklung des Spiels bleibt Overwatch 2 ein fesselndes Erlebnis für alle Fans. Die Spieler freuen sich auf die kommenden Änderungen und darauf, wie Blizzard das Spiel weiterentwickeln wird, um es fair und ausgewogen zu gestalten.

Was denkst du über den aktuellen Stand von Overwatch 2 und die vorübergehende Deaktivierung von Tracer? Teile deine Gedanken in den Kommentaren!