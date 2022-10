The Super Mario Bros. Movie wird episch, das ist nach diesem Trailer klar!

Der erste Trailer zum neuen Kinofilm The Super Mario Bros. Movie ist da und er zeigt uns schon jetzt unzählige Charaktere, die wir auf der großen Leinwand zu Gesicht bekommen werden.

Es sind super viele Gesicht dabei, die wir aus dem Pilzkönigreich kennen. Super viele. Versteht ihr?

Aber seht am besten selbst. Wir haben euch hier den ersten Trailer aus der Nintendo Direct zur großen Mario-Kinosause eingebunden.

Im Vorfeld hat sich die Gaming-Community gefragt, wie Chris Pratt (Jurassic World) wohl als Super Mario klingen würde. Wird er den notorischen Akzent übernehmen, der bis heute in unseren Ohren dank Originalsprecher Charles Martinet nachhallt, oder wird er ganz anders klingen?

Ernüchterung macht sich breit, denn der Schauspieler klingt genauso, wie er eben normalerweise klingt. Aber was meint ihr? Findet ihr das gut oder enttäuschend?

The Super Mario Bros. Movie – Das müsst ihr wissen!

Shigeru Miyamoto von Nintendo hat obendrein alle wichtigen Infos mit uns geteilt, die wir vorab über den Film in Erfahrung bringen sollten.

Allem voran produziert Christopher Meledandri („Ice Age 2 – Jetzt taut’s“, „Ich – Einfach Unverbesserlich“) von Illumination Entertainment den Film für und mit Nintendo.

Als Director fungieren Michael Jelenic und Aaron Horvath. Meledandri erzählt, dass der Film von seinem Team bei Illumination entwickelt wurde, das „fast nur aus Mario-Fanatikern“ bestehe.

Brian Tyler („Assassin’s Creed IV: Black Flag“, „The Fast and the Furious: Tokyo Drift“) kümmert sich gemeinsam mit Koji Kondo („Super Mario“-Reihe, „The Legend of Zelda“-Reihe) um die Filmmusik.

Letzteres ist doch mal eine spannende Kombination? Wir werden „klassische Melodien aus den Spielen in den Filmen hören“, bestätigt Meledandri.

Das ist der Cast von The Super Mario Bros. Movie:

Chris Pratt als Super Mario

Jack Black als Bowser

Anya Taylor-Joy als Prinzessin Peach

Charlie Day als Luigi

Keegan-Michael Key als Toad

Seth Rogen als Donkey Kong

Fred Armisen als Cranky Kong

Kevin Michael Richardson als Kamek

Sebastian Maniscalco als Spike

Khary Payton als Pinguinkönig

Eric Bauza

und… Charles Martinet!

Was passiert in The Super Mario Bros. Movie?

Worum geht es im Mario-Animationsfilm? In „The Super Mario Bros. Movie“ bekommt es Mario wenig überraschend mit einer Garnison von Bowsers Schergen zu tun, was im Trailer für dramatische Spannung sorgt.

Bowser hat scheinbar nichts Besseres zu tun, als ein Pinguinkönigreich zu überfallen. Welche Ziele er damit verfolgt, ist noch unklar. Er hat es jedenfalls auf einen der notorischen Sterne abgesehen, die wir überall in Super Mario 64 finden.

Die Pinguine wissen sich zu verteidigen, obgleich die Schneebälle dem heißen Bowser wohl nicht allzu viel anhaben können. Und so ist es an Super Mario, Bowser aufzuhalten.