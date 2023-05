Zelda Tears of the Kingdom: Release hätte schon vor einem Jahr stattfinden können

Nach der Ankündigung von The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom mussten sich Fans lange Zeit gedulden, bis der Release des Spiels bekanntgegeben wurde. Wie Zelda-Produzent Eiji Aonuma nun verrät, hätte das Spiel eigentlich schon viel eher als am 12. Mai 2023 erscheinen können.

Übrigens: Habt ihr Probleme beim Weiterkommen in „Tears of the Kingdom", solltet ihr euch in unserer Guide-Übersicht umsehen.

Zelda Tears of the Kingdom: Release schon im März 2022?

Ursprünglich sollte TotK im März 2022 erscheinen, doch Aonuma kündigte zu dem Zeitpunkt eine Verschiebung auf das Frühjahr 2023 an. Bei den meisten Videospielen wird die zusätzliche Zeit benötigt, weil das Spiel in einem noch nicht vorzeigbaren Zustand ist.

Doch bei „Zelda Tears of the Kingdom” war das anders. Demnach soll das Spiel bereits im März vergangenen Jahres fertig gewesen sein und hätte tatsächlich schon veröffentlicht werden können. Das Entwicklerteam wollte aber, dass das Spiel im bestmöglichen Zustand ist und entschied sich deshalb, den Release um ein Jahr zu verschieben.

Damit steht TotK im Kontrast zu vielen anderen Titeln, bei denen die Deadline streng eingehalten wird und die völlig verbuggt auf den Markt kommen. Einige Beispiele sind der katastrophale Release von Cyberpunk 2077 oder der technisch missglückte Zustand von Redfall beim Launch.

Was wurde in dem Jahr gemacht? Das Spiel sollte zu 100 Prozent dem Standard entsprechen, den sich das Entwicklerteam auf die Fahne schreibt. Deshalb haben die Verantwortlichen in dem zusätzlichen Jahr vermutlich die komplexe Ingame-Physik verbessert und die letzten Bugs aus dem Spiel entfernt, die den Entwickler*innen aufgefallen sind.

Hinzu kommt, dass das Spiel auf einer technisch schwächeren Konsole läuft und es deshalb noch höher angerechnet werden muss, dass ein Switch-Spiel im Vergleich zu vielen PS5- und Xbox Series X/S-Titeln fehlerfrei auf dem Markt erscheint.

Tatsächlich hat sich das zusätzliche Jahr vollstens gelohnt, denn „Tears of the Kingdom“ ist ein voller Erfolg und verdankt seine starken Verkaufszahlen unter anderem dem technisch einwandfreien Zustand.